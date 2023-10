Las mejores cuentas de los bancos españoles para domiciliar la nómina

Los bancos españoles lanzan campañas cada vez más atractivas para atraer y fidelizar nuevos clientes, ofreciendo beneficios por abrir una cuenta corriente y domiciliar la nómina con el banco. Además de eliminar comisiones y proporcionar descuentos adicionales en productos como seguros, algunos bancos ofrecen 'regalos' de bienvenida en forma de un importe pagado directamente al cliente por contratar una cuenta nómina. Asimismo, diferentes entidades han empezado a competir por ver cual ofrece rentabilidades más altas para las cuentas remuneradas, que facilitan el crecimiento de los ahorros de sus clientes.

Ibercaja se abrió hueco en el mercado este mismo mes de octubre con el lanzamiento de una oferta con condiciones mejoradas de su cuenta nómina remunerada. El banco destacó que las rentabilidades de su nómina superan a las del resto de entidades, con una remuneración del 5% TAE durante el primer año y un 3% en el segundo.

Estos tipos de interés se aplican a saldos de hasta 10.000 euros y el banco exige cumplir algunas condiciones para acceder a ellas, como domiciliar una nómina o ingresos recurrentes de otro tipo de al menos 600 euros y recibos que supongan al menos seis cargos al semestre. Además, Ibercaja pone también como requisito utilizar la Banca Digital Ibercaja y contratar una tarjeta con la que se realicen al menos seis movimientos cada seis meses.

Rentabilidades de hasta el 5% el primer año

Bankinter es el segundo banco que ofrece una rentabilidad del 5% durante le primer año para clientes de su Cuenta Nómina o Cuenta Pensión, siempre que se domicilien ingresos mensuales por un valor superior a 800 euros. El segundo año, sin embargo, esta entidad aplica una TAE del 2%, inferior a la de Ibercaja. Los clientes pueden acceder a esta remuneración para los primeros 10.000 euros del saldo de su cuenta si cumplen condiciones como recibir al menos tres cargos de recibos domiciliados por trimestre y utilizar la tarjeta de crédito asociada a la cuenta. Las liquidaciones se realizan de forma trimestral y esta promoción continuará disponible hasta el final de este año.

La filial digital de Banco Santander, Openbank, cuenta con su Cuenta Nómina Bienvenida, con la que los nuevos clientes se pueden beneficiar de una remuneración del 5,12% TAE durante el primer año por domiciliar una nómina de un importe superior a 900€. Esta rentabilidad, sin embargo, sólo será aplicable a los primeros 5.000 euros de saldo, y el resto de los ahorros en cuenta se remunerarán con un TIN del 0,20%. A partir del primer año, la rentabilidad reducida del 0,20% se aplicará a la totalidad del dinero en cuenta. Esta oferta ofrece algunas otra ventajas para los clientes, como descuentos en marcas seleccionadas o la devolución de hasta el 0,50% de lo pagado en recibos domiciliados.

La sucursal española de ING, por su parte, permite acceder a un depósito a 4 meses con una rentabilidad del 2,75% por abrir una cuenta en la entidad holandesa y domiciliar la nómina.

Dinero en efectivo por domiciliar la nómina

La oferta de Abanca incluye, además de una remuneración del 2% TAE durante el primer año para los primeros 15.000 euros de saldo, un pago de hasta 300 euros netos por domiciliar la nómina. En concreto, los clientes que domicilien ingresos superiores a los 1.200 euros al mes podrán acceder al importe completo de la recompensa, mientras que los sueldos de entre 800 y 1.200 euros recibirán 150 euros. Además del regalo inicial y la liquidación trimestral de los intereses, esta cuenta remunerada ofrece también la posibilidad de ahorrar en los seguros, con la posibilidad de fraccionar los pagos sin coste o ahorrar hasta el 15% si se contratan con la misma entidad bancaria.

La promoción que ofrece Banco Santander hasta el final de este año no va ligada a una cuenta remunerada, por lo que los ahorros depositados no crecerán como ocurre con otros bancos, pero el banco da hasta 400 euros si se cumplen algunas condiciones. Si se domicilia una nómina de 2.500 euros mensuales o más, además de dos recibos, el Banco Santander abonará los 400 euros al nuevo cliente. Si los ingresos no llegan a 1.200 euros pero sí superan los 600, el cliente recibirá 300 euros.

Banco Sabadell también mantiene regalo de dinero en efectivo por domiciliar la nómina o ingresos, por un importe mínimo de 700 euros. En este caso, el regalo asciende a 200 euros netos, puesto que es la entidad la que asume el pago de los impuestos.