Caixabank ganó 1.705 millones en 2019, un 14% menos, por el ajuste de plantilla

Caixabank, el banco participado en un 40% por Criteria Caixa, registró un beneficio neto de 1.705 millones de euros en 2019, un 14% menos que el año anterior, según ha comunicado la entidad a la CNMV. El golpe en las cuentas se debe a los costes extraordinarios por reducción de plantilla y estructura de oficinas que está realizando el banco.

"No solo son rebajas en plantilla, sino también hay un esfuerzo en los costes generales", matizó el consejero delegado, Gonzalo Gortázar, en la conferencia con analistas posterior a los resultados en la que predijo que 2020 será más difícil que 2019 pero no prevé sustos extraordinarios. "El año es muy largo, no sabemos como evolucionará, pero tenemos al menos una previsión de crecimiento de, al menos, el 1,5% y eso son buenas noticias", comentó el banquero de Caixabank.

Mira también CaixaBank extiende el ERE a Barcelona y Teruel con un plan de 376 prejubilaciones

Sobre los acuerdos de reducción de plantilla, Gortázar dijo que son críticos para el futuro de la entidad, pero también de los empleados. “Vamos en el mismo barco”, dijo en la presentación. "En terminos de extraordinarios no vamos a repetir lo que ocurrió en 2019. Tenemos un acuerdo con los sindicatos para negociar de buena fé. Vemos ahorros de 20 millones anuales de aquí a 2025".

Las cuentas de la entidad son algo mejores de lo esperado por los analistas en la cifra neta, aunque se sitúan por debajo en márgenes. "Esperamos mayores vientos en contra en el beneficio neto por el escenario de tipos, aunque esperamos compensarlo con las comisiones y el negocio asegurador. Estamos en buena posición a largo plazo. Muy rentable en relación a los tipos de interés", auguró el primer ejecutivo. En este sentido, Javier Pano, director financiero de Caixabank, explicó que "el único viento de cola que tenemos es el tiering, pero el saldo será negativo si tenemos en cuenta la aportación de la cartera de deuda".

Las acciones de Caixabank subían alrededor del 2,5% en la apertura, aunque moderaron su escalada al 0,5% después. El banco registró un buen cierre de año con el beneficio más que se duplicándose en el cuarto trimestre, hasta 439 millones, por las menores dotaciones a provisiones.

Según la nota de prensa del grupo, el beneficio se hubiese disparado un 20,4% interanual, hasta los 2.390 millones de euros, si se excluyen los costes del ajuste de plantilla del segundo trimestre, que significó un gasto bruto de 978 millones de euros. “CaixaBank avanza más rápido de lo previsto en su transformación con la máxima orientación al cliente y la apertura de nuevas oficinas Store. Está previsto tener más de 600 en junio de 2020”, apunta el banco que dirige Gonzalo Gortázar. La entidad cerró 2019 con 35.736 empleados, un 4,5% o 1.704 menos. Su número de oficinas se redujo en 508, lo que supone un descenso anual del 9,9%, aunque Caixabank todavía mantiene abiertas 4.595 sucursales.

El margen de intereses -diferencia entre los ingresos financieros y los costes financieros- cerró estancado el pasado año con un avance del 0,9%, hasta 4.951 millones. Las comisiones netas crecieron un 0,9% (2.598 millones), mientras que el margen bruto bajó un 1,8%, hasta 8.605 millones. La contribución al resultado de Caixabank por tipos de negocios ha sido: bancario y seguros (1.060 millones), otros 313 millones por participaciones y 332 millones del portugués BPI. "La contención de costes facilita la mejora gradual de las mandíbulas operativas esperando un 1% de crecimiento de costes en 2020", apunta el grupo.

Mira también El 'escudo' de Caixabank en Telefónica ya aflora plusvalías millonarias tras la caída

La ratio de morosidad se reduce al 3,6%, 108 puntos básicos menos en doce meses y el nivel más bajo que ha obtenido nunca CaixaBank. La ratio de cobertura de los préstamos es del 55% y el coste del riesgo se sitúa en el 0,15%. El volumen de negocio (créditos y recursos) crece un 4,7%, hasta los 611.692 millones.

El ROTE (Retorno sobre Capital Tangible) -rentabilidad sobre los recursos de capital movilizados- se situó al cierre de 2019 en el 7,7%, mientras que sus ratios de capital regulatorio mejoraron en todas sus versiones: el CET 1 y el Tier 1 crecen 0,5 puntos, al 12% y 13,5%, respectivamente, mientras que el MREL (exigencia de capital mínimo del regulador) se dispara al 21,9%, tres puntos más que en 2018.

Asimismo, el saldo dispuesto en las cuentas del Banco Central Europeo (BCE) a 31 de diciembre de 2019 se ha reducido hasta los 12.934 millones de euros, de los que 3.909 millones de euros corresponden a TLTRO II y 9.025 millones de euros a TLTRO III, que ha realizado ya dos subastas entre septiembre y diciembre. Durante 2019 se han devuelto 24.274 millones de TLTRO II y se han dispuesto 9.025 millones de TLTRO III.

Mira también Criteria Caixa sube la paga a la Fundación en un 5% y reparte 420 millones en 2019

Dividendos

CaixaBank informa que el Consejo de Administración que preside Jordi Gual ha acordado proponer a la Junta de Accionistas (febrero), la distribución de un dividendo en efectivo de 0,15 euros brutos por acción con cargo a 2019 y que será pagadero en abril. Este dividendo exigirá un desembolso de 897 millones de euros que, en su mayor parte (358 millones), irán a Criteria, controlada al 100% por la Fundación Bancaria La Caixa. El banco mantiene sus planes para seguir destinando a dividendos alrededor del 50% de lo que gane (pay-out).

Los recursos de clientes ascienden a 384.286 millones de euros, 6,9% en 2019, impulsados por la fortaleza de la entidad y la recuperación de los mercados, con una evolución trimestral del 0,5%. De ellos, el ahorro a la vista alcanza los 189.552 millones de euros, un 8,8% más en 2019, con una buena evolución en el cuarto trimestre por el efecto estacional de la paga extra navideña habitual entre los asalariados. "Asimismo, los activos bajo gestión se elevan un 8,9%, hasta los 102.316 millones de euros, gracias a "la recuperación progresiva de los mercados tras la caída de finales del cuarto trimestre de 2018".