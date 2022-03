El campo colapsa el centro de Madrid en una manifestación por el alza de costes. 

Miles de agricultores, ganaderos, regantes y cazadores procedentes de todas las comunidades autónomas se manifiestan este domingo en Madrid para reivindicar un futuro para el mundo rural y las actividades que lo sustentan en un contexto marcado por la actual coyuntura sociopolítica, en especial por la guerra en Ucrania y la huelga de transportes, y por el aumento generalizado de los costes derivado del alza de las materias primas. Bajo el lema 'El mundo rural despierta', los manifestantes, más de 100.000 personas, según la Delegación del Gobierno -400.000, según los organizadores- han dicho "basta" al Ejecutivo y han pedido ayudas urgentes al sector para asegurar su viabilidad, en una cita que califican como "histórica".

Durante el transcurso del acto reivindicativo, que se ha iniciado pasadas las 11.00 horas, agricultores y ganaderos portan carteles con lemas 'Por un mundo rural vivo sin limosnas' o 'La supervivencia del campo es de todos'. La movilización, que se desarrolla en un ambiente festivo, con 45 tractores, un gran número de animales, entre ellos caballos o gallos, y tamborradas, se ha iniciado en en la Plaza Emperador Carlos V y recorrerá el Paseo de la Castellana para llegar a la Plaza de San Juan de la Cruz, sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y terminar frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha afirmado que el mundo rural viene este domingo a Madrid a pedir "repeto y apoyo" y expresar su compromiso para seguir produciendo alimentos para la población, si bien ha reclamado al Gobierno intervenir o corregir el precio de la energía, un plan de choque "urgente y contundente" para que sea posible la viabilidad de las explotaciones y la flexibilizacion en la PAC.

Por su parte, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "quite del Ejecutivo a aquellos ministros que atacan al campo, a la ganadería, a la caza, a los toros y al mundo rural". "Basta ya", ha afirmado. El 20M Rural reúne por primera vez a sectores como el de la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca y otros muchos relacionados con el mundo rural, pero también a muchos otros afectados por las políticas de las distintas administraciones autonómicas, Gobierno central y las instituciones comunitarias.

En la misma línea se ha expresado el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, quien ha exigido que se acabe con la especulación porque los precios se han disparado. Ramos ha reclamado que se cumpla la ley de la cadena alimentaria para que los productores agrarios no puedan vender por debajo de lo que les cuesta producir. El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, Ángel Villafranca, ha hecho hincapié en que no es posible que un sector que produce alimentos para toda España y Europa esté en números rojos. "Necesitamos herramientas que nos facilitan seguir alimentando a la población", ha insistido. El presidente de los regantes agrupados en Fenacore, Andrés del Campo, ha señalado que el futuro del campo está en el regadío y en la biotecnología.

En ese sentido, Del Campo ha pedido mejores condiciones para su trabajo y ha acusado al Gobierno de un "extremismo ecológico" que se impone a las demandas del campo. Desde Alianza Rural, su presidente, Fermín Bohórquez, ha remarcado que el campo está en una situación "crítica" y que esta manifestación va a marcar "un antes y un después" en la búsqueda de soluciones a sus problemas.

También ha participado en la marcha la Real Federación Española de Caza, cuyo presidente, Manuel Gallardo, ha denunciado que el Gobierno hace una "política anticaza y está entregado al ecologismo y al animalismo", perjudicando en su opinión a un sector que es "generador de oportunidades en el mundo rural". Finalmente, desde la Unión de Criadores del Toro de Lidia (UCTL), su presidente, Antonio Bañuelo, ha defendido que su sector está dejado de lado por las autoridades y hundido por la "asfixia ideológica de unos políticos que desconocen el mundo rural y a su gente".

Planas defiende su gestión

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha expresado su respeto "absoluto" a las manifestaciones convocadas por las organizaciones agrarias, entre ellas la gran concentración prevista para el domingo, pero ha defendido su gestión y la del Gobierno en esta materia. "Me siento rural, pero cuando veo que determinadas cosas que se están haciendo, se están reivindicado o algunas que no son compatibles con la normativa española o europea me causa cierta perplejidad", ha señalado esta semana en los Desayunos Informativos de Europa Press. Tras afirmar que "siempre" ha luchado por la libertad y la democracia, Planas ha expresado su respeto "pleno y absoluto" a las manifestaciones, si bien ha afirmado que "buena parte" de las peticiones propuestas por los convocantes "van exactamente en la dirección que se plantea".

Sin embargo, el titular de Agricultura lamentó el pasado viernes en Cáceres que se politice la manifestación de este 20M, ya que considera que el campo español "merece comprensión y respeto" y "quiere ser escuchado" tras confirmarse la presencia de políticos de PP en la misma. En declaraciones a los medios tras participar en el IV Foro participativo del sector primario sobre el Proyecto de Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario, el ministro ha manifestado que "cualquier interferencia o manipulación política" en las reivindicaciones del mundo rural "no tiene sentido, sobre todo, por parte de quienes teniendo oportunidad de apoyarlo no lo han hecho".