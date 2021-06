La nueva Chamartín, en vía muerta tras impugnarla una firma vip de arquitectos

Cambios en la hoja de ruta para el rediseño de la Estación de Chamartín-Clara Campoamor, pieza clave en el desarrollo del macroproyecto de Distrito Castellana Norte (DCN), más conocido como Operación Chamartín o Madrid Nuevo Norte. El estudio de arquitectura neerlandés Oma (Office for Metropolitan Architecture), uno de los más famosos en Europa, ha impugnado el casting que el gestor ferroviario Adif elaboró para buscar un candidato que rediseñara la estación de tren con el objetivo de transformarla en el hub de la alta velocidad en la capital y en el icono del nuevo pulmón urbanístico.

Oma, conocido en España por haber diseñado el Museo Nacional del Prado, el Palacio de Congresos de Córdoba o las terminales del Aeropuerto de Barcelona, ha acudido al Tribunal de Recursos Administrativos Centrales (TRACR) tras quedarse fuera de la lista de seleccionados. En el plano ferroviario, ha participado de la construcción de la nueva sede del SNCB, el operador ferroviario incumbente de Bélgica.

En diciembre del pasado año, la entidad pública presidida por Isabel Pardo de Vera hizo una primera criba y elaboró un listado con diez candidatos, entre los que estaban compañías de ingeniería, consultoras y estudios de arquitectura. Algunos han sido responsables de infraestructuras como la terminal de Barajas o la Torre Cepsa de Madrid.

El estudio neerlandés, no obstante, se quedó fuera. La mesa de contratación consideró que no acreditaba su solvencia técnica para el proyecto, ya que, a su entender, no había participado en la creación de una infraestructura de la talla de la Estación de Chamartín. Pero la compañía alegó ante la administración que ese razonamiento era incorrecto y que los técnicos de Adif no habían permitido que justificara que sí cumplía con los requisitos.

Fue entonces cuando el TRACR, entidad dependiente del Ministerio de Hacienda, atendió a la defensa de Oma, por lo que dictó que se anulara su exclusión y obligó a Adif a retrotraer las actuaciones realizadas hasta el momento, de acuerdo a la documentación consultada. La decisión pone fin a la vía administrativa y únicamente deja la puerta abierta a un recurso ante la Audiencia Nacional. Las partes tienen hasta el 14 de julio para explorar esta opción.

La nueva estación de Chamartín, clave para Madrid Nuevo Norte

Con esta nueva decisión, los plazos de ejecución del proyecto se retrasarán visiblemente. El planteamiento inicial pasaba por elegir un diseño ganador entre los seleccionados durante finales del tercer trimestre de este año, una vez que el jurado integrado por Adif, la sociedad promotora Distrito Castellana Norte, el Ministerio de Transportes y los colegios de Ingenieros y Arquitectos, entre otros, hubieran decidido un ganador. Pero de momento ni siquiera hay una lista final de seleccionados.

La nueva estación Chamartín- Clara Campoamor representa una gran oportunidad para los estudios de arquitectura. "Probablemente sea el trabajo más importante de la Unión Europea en 2021 para los grandes estudios y para las firmas de ingenierías", señaló entonces uno de los directivos agraciados con la selección. La inversión prevista para los trabajos arquitectónicos ronda los 25 millones de euros y la remodelación total de la estación podría alcanzar los 1.200 millones de euros.

Con un diseño original que data de 1975, la nueva estación se convertirá en un enclave fundamental dentro de Distrito Castellana Norte (DCN), el proyecto inmobiliario ideado hace más de 20 años por BBVA y Merlín para Madrid. El plan es, en resumen, un macroproyecto que incluye la construcción de 10.485 viviendas, 1,5 millones de metros cuadrados de oficinas y 103.000 metros cuadrados de uso comercial.

Madrid Nuevo Norte ha sufrido durante años cambios y giros por la voluntad de la administración, que ha ido cambiando a medida que lo ha hecho el signo político al frente de ella. Otros retrasos llegaron por motivos de fuerza mayor. La crisis del coronavirus paralizó parte de las obras durante la primera mitad de 2020, aunque Adif anunció que tenía intención de reanudar la remodelación integral de la estación de trenes para seguir con su idea de convertir el recinto en la "mayor estación del país y una de las mayores de Europa".