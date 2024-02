El comisario Breton se gana a las telecos en el Mobile: "La regulación está obsoleta"

El año pasado se convirtió en el 'caballero blanco' de las operadoras de telecomunicaciones. Y este año se consolida como el aliado de las telecos, aunque en la recta final de su mandato pues las elecciones tendrán lugar en mayo. El comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, ha completado un discurso especialmente cercano a las premisas exigidas por los grupos del sector, con Telefónica a la cabeza. Ha apuntado que el entorno regulatorio está "obsoleto" y ha apostado por la creación de una legislación en la que todos los actores, incluidas las tecnológicas, tengan las mismas reglas de juego. "Las operadoras tendrán la escala y el entorno regulatorio necesario para invertir a un nivel paneuropeo", ha argumentado.

Unos días después de que se filtrara el primer borrador del libro blanco de las telecomunicaciones -que incluye los principios fundacionales de la futura Ley de Redes digitales-, Breton ha desgranado una estrategia en la que incluye prácticamente todas las reivindicaciones con las que se han desgañitado todos los consejeros delegados de las operadoras, también hoy mismo en la inauguración del evento en Barcelona: facilidad del marco regulatorio; mismas reglas para las grandes tecnológicas, y una gestión unificada del espectro radioeléctrico, con ayudas para la inversión en el despliegue de las redes.

"Es tiempo de cambiar el ADN de nuestra infraestructura de conectividad", ha advertido, después de insistir en que por delante hay un enorme reto inversor: "Las inversores necesarias para recortar el hueco entre las redes actuales y la infraestructura digital es masiva: no menos de 200.000 millones de euros durante los próximos seis años, sólo completando el despliegue del 5G y la fibra".

Breton ha vuelto a poner sobre la mesa la creación de un "verdadero mercado único digital" con un entorno regulatorio en el que las reglas sean las mismas para todos. "En un espacio tecnológico donde las telecos y la infraestructura de la nube convergen, no hay justificación para no tener las mismas reglas", apunta. Se refiere a las grandes empresas tecnológicas, a las que han señalado tradicionalmente las operadoras en su exigencia por equiparar las exigencias.

Respecto al tamaño de las operadoras, el comisario ha asumido también el discurso relacionado con la escala de los grupos. Los primeros ejecutivos siempre han comparado las más de 400 operadoras en el Viejo Continente con las tres o cuatro que operan en EEUU o China. En este sentido, Breton ha incidido en que la regulación está "demasiado fragmentado" y existen "demasiados obstáculos" para la adquisición de espectro a nivel europeo, la consolidación de los operadores con más fusiones entre países o medidas de seguridad conjuntas. Eso sí, no ha querido abordar la cifra de multinacionales ideal. "No hay una cifra mágica", ha insistido.

Entre las medidas, Breton se ha referido a varios aspectos. La primera es el establecimiento de un "cronograma claro" para eliminar gradualmente el cobre para 2030 -Telefónica apagará todas sus estaciones en España en 2024-. Además buscan reducir la carga administrativa de una "regulación excesiva" proporcionando incentivos para un despliegue más rápido de las redes esquivando un "estricto control" previo. Esto se acerca a esa desregulación que tanto ha pedido en los últimos años Álvarez-Pallete en la mayoría de foros.

En esa igualdad de condiciones con las grandes compañías tecnológicas, Breton ha explicado que se pretende establecer el principio del "país de origen" para los servicios de infraestructuras de telecomunicaciones, como ocurre con los de la nube, con el objetivo de reducir costes de 'compliance' y los requisitos de inversión para los operadores con presencia en varios países europeos. "Los operadores de redes centrales podrán ofrecer sus servicios sin problemas en todo el mercado único; alcanzando un tamaño crítico y, en última instancia, atraer más inversiones y desplegar más rápidamente", apunta.

Un espectro común

El otro aspecto al que se ha referido en esta regulación unitaria es relacionado con el espectro radioeléctrico que es, precisamente, lo que da una verdadera dimensión europea al sector -tener una política fragmentada por país es uno de los grandes impedimentos que han esgrimido las operadoras para no abordar grandes fusiones entre operadoras con presencias en diferentes países-. En este sentido, avisa: "En la carrera hacia el 6G no podemos permitirnos más retrasos en la concesión de espectro; no demos permitirnos el mismo resultado que en las subastas de 5G donde, después de ocho años, el proceso no ha finalizado".

Pese a ello, el comisario ha insistido en esa "europeización" de la asignación de licencias pero sin una recaudación de dinero a nivel europeo. Proponen que las subastas, mantenidas a nivel nacional, no estén diseñadas para recompensar al mejor postor y el que más pague, sino al operador que se comprometa a "invertir más y más rápido" en el despliegue de la red. Esta ha sido una vieja reivindicación de las operadoras, también en el mercado español.

Telefónica y Vodafone piden más

Esta intervención de Breton se ha producido justo después de la que ha protagonizado el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, en el que ha vuelto a insistir en la necesidad de una "regulación del siglo XXI" con la que se convenza a las grandes compañías tecnológicas para que optimicen el uso de las redes y eviten una explotación "abusiva" de las infraestructuras. Precisamente ante el enfriamiento de la 'fair share' por parte del propio Breton, el ejecutivo ha optado por suavizar su mensaje y eliminar esa exigencia de pago en su discurso.

Por su parte, la consejera delegada de Vodafone, Margherita Della Valle, ha reclamado precisamente la creación de un "verdadero mercado único" de las telecos. Insiste en que la fragmentación del sector acarrea la pérdida de "miles de millones de euros" al año. "Las economías europeas necesitan nuestra inversión; trabajemos juntos", ha apostillado.