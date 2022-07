El consejero delegado de Acerinox cree que el tope al gas no ha funcionado. 

El consejero delegado de Acerinox, Bernardo Velázquez, ha asegurado este jueves que el tope al precio del gas destinado a la generación eléctrica, actualmente en vigor en España y Portugal en virtud de la "excepción ibérica", sigue sin funcionar. En la conferencia con analistas posterior a la presentación de los resultados semestrales, el también presidente de la patronal siderúrgica española, Unesid ha afirmado que, aunque el Gobierno "trata de ayudar a la industria", la situación de esta no cambia mucho al tener que pagar ahora la compensación a las centrales que utilizan esta materia prima.

Desde la entrada en funcionamiento del mecanismo, a mediados del pasado junio, el precio de la electricidad se calcula tomando como referencia el valor de la subasta celebrada en el mercado mayorista o "pool" y sumando el coste del ajuste a las centrales de gas. Esta cuantía varía en función del volumen que necesite el sistema y de su precio, y se repercute sobre los hogares y las empresas beneficiarias de la medida. Sin embargo, ha dicho Velázquez, "el resultado final es que si tienes que compensar a estas centrales, la situación es más o menos la misma".

De acuerdo con el informe de gestión registrado esta mañana ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los gastos de explotación de Acerinox en el primer semestre del año han aumentado un 61% debido, fundamentalmente, al elevado precio de la energía y los costes relacionados con el transporte. Una mención especial dedica la compañía a la partida de energía, que incluye los consumos de electricidad y gas, la cual se ha multiplicado por 2,5 veces en España. Aun así, Acerinox disparó su beneficio neto entre enero y junio hasta los 609 millones de euros, un 201% más que en el mismo periodo de 2021, firmando los mejores resultados semestrales de sus 52 años de historia.

Cree que España "tendrá gas"

En opinión de Velázquez, el contexto actual de altos precios de la energía afecta especialmente a Europa, ya que aunque el gas se está encareciendo "en todo el mundo", no se puede comparar el panorama que presenta el Viejo Continente con el del resto de países. Sobre cómo evolucionarán los mercados energéticos en la segunda mitad del año, el consejero delegado de Acerinox ha insistido en que "es difícil" hacer una previsión certera, entre otros motivos, porque se desconoce si Rusia mantendrá sus exportaciones de gas o no. En cualquier caso, ha dejado claro que cree que España "tendrá gas" y no afrontará un problema de falta de suministro, aunque, eso sí, a un precio más caro.