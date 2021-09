Deutsche Telekom vende su negocio en Holanda y eleva su control en T-Mobile

Reestructuración de Deutsche Telekom para reforzar su enfoque transatlántico del grupo. La operadora alemana vende su negocio en Holanda y eleva su participación en T-Mobile tras cerrar dos acuerdos independientes. Por un lado, firmó con Softbank elevar su posición en el operador estadounidense del 5,3% al 48,4% y, a cambio, la firma japonesa se asegura una participación minoritaria en Deutsche Telekom, del 4,5%.

Para realizar esta última adquisición, la empresa alemana se deshecho de su unidad holandesa, que vendió a un consorcio de firmas de capital privado, liderado por Apax y Warburg Pincus, por 5.100 millones de euros.

Como resultado de los dos acuerdos anunciados el martes, Deutsche Telekom aumentará su participación en T-Mobile US, lo que acercará al presidente ejecutivo, Tim Hoettges, a su objetivo de asegurarse el control directo del operador de telecomunicaciones de EEUU. En concreto, T-Mobile representa las tres quintas partes de las ventas del grupo y es su unidad más rentable.

"Esta es una transacción muy atractiva para Deutsche Telekom y sus accionistas para beneficiarse aún más del potencial de creación de valor en T-Mobile US y más allá", afirmó Hoettges. "Pero no solo estamos aumentando nuestra participación en T-Mobile US, estamos dando la bienvenida a SoftBank como un nuevo inversor clave y socio estratégico para Deutsche Telekom", añadió. Tras el acuerdo, se establece una relación accionarial con el grupo japonés, que vendió su unidad Sprint a T-Mobile en un acuerdo que se cerró a principios de 2020.

Para el fundador de Softbank, Masayoshi Son, el acuerdo de intercambio de acciones sustituye una participación residual en el negocio estadounidense por una participación estratégica en Deutsche Telekom, que también está presente en una docena de países europeos.

Las acciones de Softbank, que es el mayor inversor en tecnología del mundo a través de su cartera Vision Fund, subieron un 10% con las noticias en Tokio, mientras que Deutsche Telekom inició la sesión con subidas próximas al 2,5% en Frankfurt.