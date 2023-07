Fainé defiende la gestión de Reynés en Naturgy y apoya la renovación de la cúpula

CriteriaCaixa, principal accionista de Naturgy y presidida por Isidro Fainé, ha salido en defensa de Francisco Reynés a menos de 24 horas de que se produzca uno de los consejos de administración más importantes para la gasista. Este martes sus 12 miembros discutirán la llegada de un segundo como consejero delegado tras cinco años de Reynés como presidente.

"Criteria, primer accionista de Naturgy, ratifica su confianza en el equipo gestor de la compañía encabezado por su Presidente Francisco Reynés y apoyará sus propuestas dirigidas a poder afrontar los importantes retos de la compañía en los próximos años", reza el escueto comunicado emitido este lunes. Hasta la fecha, no se habían pronunciando fuentes oficiales del holding, que controla el 26,7% del capital.

Ignacio Gutiérrez-Orrantia, actual máximo responsable de la banca de inversión de Citigroup para Europa, Oriente Próximo y África, es el elegido para revalorizar los activos de la compañía con o sin 'Géminis' y facilitar así una posible venta de parte del capital. Fuentes empresariales aseguran que Global Infraestructure Partners (GIP) y CVC Capital Partners, que tienen en sus manos el 40%, han sido los principales impulsores de acelerar el cambio en la dirección de la compañía y restar así poderes a Reynés. Las mismas fuentes afirman que el propio Fainé también ha dado el beneplácito a la llegada de Gutiérrez-Orrantia.

Vuelta de un CEO

Reynés es presidente de Naturgy desde febrero de 2018 y es el único consejero con la condición de ejecutivo. Fainé (que no tenía funciones ejecutivas) le dio el relevo como su hombre de confianza cuando Reynés era vicepresidente y consejero delegado de Abertis. Su nombramiento también supuso la salida del entonces consejero delegado de Gas Natural Fenosa Rafael Villaseca. Naturgy consiguió cerrar 2022 con el mejor resultado de su historia al ganar 1.649 millones de euros por los altos precios de la energía, pero todavía su evolución este año es desconocida, porque ha sido la primera empresa del Ibex 35 en acogerse a la reforma de la ley que permite no presentar resultados trimestrales.

Con los márgenes a la baja y las expectativas de sus accionistas al alza, la búsqueda de un revulsivo para la dirección de la compañía ha cobrado fuerza tras el estancamiento del plan de escisión que se anunció en febrero del año pasado. A Reynés también se le juzgará por los resultados semestrales que la compañía pretende presentar antes de que termine julio. Este fue reelegido en el cargo hace apenas unos meses para otros cuatro años, pero le ha pesado la renegociación del contrato de aprovisionamiento con Argelia y la imposibilidad de relanzar Géminis. El directivo eligió el peor momento sin saberlo para acometer la transformación más importante de la historia de la empresa. A los veintitantos días de anunciar el plan para dividir Naturgy en dos sociedades cotizadas se produjo la invasión de Rusia a Ucrania y el panorama energético saltó por los aires.

Bajo este contexto, Naturgy se plantea dar parte del núcleo de poder al nuevo consejero delegado, según adelantó Cinco Días, y se abre un nuevo horizonte por definir. El propio Gutiérrez-Orrantia fue quien lideró el informe del consejo de administración de Naturgy sobre la opa de IFM y el último plan estratégico del grupo. La comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo del consejo de administración de Naturgy se ha reunido hasta cinco veces en los dos últimos meses para discutir la vuelta de la figura del consejero delegado. Naturgy es la única energética del Ibex 35 que todavía concentra las figuras de presidente y consejero delegado en una misma persona. Iberdrola fue la última en separar los cargos, aunque Ignacio Sánchez Galán continúa con todos los poderes ejecutivos.

'Géminis'

El objetivo de Naturgy es escindirse en dos compañías. Uno de los dos grupos gestionará de forma integrada los negocios liberalizados: el desarrollo de las energías renovables, la cartera de clientes de energía y servicios asociados, el parque de generación convencional y la gestión de los mercados mayoristas de energía. Esta parte del negocio tiene unos objetivos a 2025 de más de 25 gigavatios (GW) de capacidad de generación eléctrica instalada (14 de renovable y 11 de convencional), 11 millones de clientes, y una cartera diversificada de aproximadamente 290 teravatios hora (TWh) de aprovisionamientos de gas. Por su parte, el otro grupo aglutinará toda la parte de infraestructuras reguladas de distribución y transporte de energía. La base de activos es de más de 155.000 km de redes de electricidad, 135.000 km de redes de gas y 16 millones de puntos de conexión (presente en 6 países).

Pese a que la segregación no convenciera a analistas y la propia vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, dijera que no tiene sentido bajo el actual contexto de crisis energética, Reynés sigue creyendo en ella. "El análisis llevado a cabo hasta la fecha confirma la idoneidad y sentido estratégico del proyecto Géminis pero su calendario de ejecución debe ser reajustado al actual entorno de mercado y su volatilidad, a la evolución del contexto energético europeo y a sus incertidumbres regulatorias, muchas de las cuales se encuentran todavía en vías de ser definidas", señala Naturgy en su informe anual de 2022.

La idea de la gasista es que ambas sociedades sigan cotizando tras una partición del capital de una acción por dos. De este modo, los accionistas tendrían títulos en la dos empresas a partes igual, con la mitad del valor actual. A CriteriaCaixa y a CVC y GIP le siguen el fondo australiano IMF con un 14,01% y Sonatrach con un 4,1%.

Negociación con Argelia

Otro frente que tiene abierto Reynés es el acuerdo con Argelia para el gas. Naturgy y Sonatrach continúan negociando en el marco de las cláusulas contractuales los precios aplicables para el 2023. El presidente de Naturgy ha dicho que las negociaciones no serán fáciles, pero que espera que se cierre un "acuerdo razonable". Según ambas empresas, los contratos actualmente en vigor fueron firmados hace más de 20 años con vigencia hasta 2032 para un volumen anual del orden de 5 millones de metros cúbicos (bcm) y suponen "compromisos firmes de volumen, tanto de suministro" para la firma argelina, como de retirada obligada de gas para la gasista española vía cláusulas 'take or pay'.