El crédito a la exportación se multiplicará por 7 para cubrir inversión verde en 2030

Una placa señala el nivel al que llegaban en 1990 los glaciares del Mont Blanc y, a lo lejos, se intuye una cicatriz que ahora son los restos de esos glaciares. Con esa foto comenzó el presidente de Cesce, Fernando Salazar, la conferencia “Cesce y el desafío financiero del cambio climático”. "Es la viva imagen del cambio climático", sentenció. El calentamiento global es el gran reto de la generación y su lucha se presenta urgente, ineludible y, además, cara. Según Bloomberg NEF, se necesitarán inversiones mundiales anuales de unos 6,7 billones de dólares al año para llegar al objetivo de cero emisiones netas en 2050, un objetivo lejano si se compara con los 1,1 billones que se desembolsaron en 2022 en transición ecológica. Facilitar el flujo de capital hacia las inversiones verdes se presenta fundamental y las agencia de crédito a la exportación tienen el reto de encauzar ese flujo para hacer rentables los riesgos de estas inversiones.

En el año 2020, estas compañías aseguraron entre el 1,2% y el 1,5% del flujo inversor verde, unos 8.400 millones de euros. No obstante, el profesor de Negocio Internacional y director del Instituto para el Comercio y la Innovación (IfTI), Andreas Klasen, que realizó la intervención inicial del foro como uno de los grandes expertos mundiales en financiación internacional y crédito a la exportación, advirtió que solo para mantener la cuota de mercado actual del sector se necesita soportar una inversión adicional que habrá de multiplicarse por siete, de 57.400 millones de euros hasta el final de la década para mantener su actual cartera.

Para superar estas cotas, Klasen afirmó que las compañías de crédito a la exportación europeas han de "entender el campo de juego y elevarlo". Como primer paso, el académico habló de la importancia del marco recién aprobado por la OCDE, en el cual se aumentan los plazos máximos de reembolso hasta 22 años (en lugar de los 18 años anteriores) y se introducen más flexibilidad de reembolso (frecuencia, tamaño y patrón de reembolso del principal y los intereses) para facilitar los términos y condiciones de financiación climática.

No obstante, Klasen destacó que algunas definiciones de proyectos ecológicos, como el hidrógeno verde, permiten una gama de aplicaciones "demasiado amplias", además, hay otras carencias como la cobertura de los productos antes de embarque, asegura. Para paliar estos asuntos, Klasen concretó que la creación de alianzas de crédito a la exportación para las emisiones cero pueden ser un paso adelante en la cobertura de estos desembolsos.

Klasen realizó un repaso de la actividad que desarrollan las agencias de crédito a la exportación (ECAs), entre las que Cesce ocupa un lugar destacado, tanto por sus coberturas tradicionales de las operaciones en el exterior como por la buena acogida que ha tenido su nueva 'póliza verde' en el mercado, que ya ha cubierto operaciones en España por 1.700 millones y es una de las más competitivas.

Las empresas, a por la inversión verde

Las empresas junto con las administraciones públicas son las que, en último término, deben hacer las inversiones pertinentes que garanticen la transición ecológica. En este sentido, Bosco López Aranguren, responsable de financiación estructurada de Iberdrola, aseguró que el objetivo de la compañía a la que representa es que este año el 80% de su financiación sea verde. "El 80% de las necesidades de Iberdrola las cubrimos vía bonos y un 20% con financiación estructurada, 'project finance' o 'tax equity'. Desde hace dos años se nos ha abierto la oportunidad y hemos hecho 2.000 millones", afirmó.

En el mismo plano, la export finance de Acciona, Teresa Aguerri, asegura que la financiación para proyectos verdes supone "un plus" y que es más competitiva que la tradicional. "Creemos que es un sector en evolución, que no está maduro, que hay muchas vías que explorar y que necesitamos del apoyo tanto del sector privado como del público. No es solo un tema de liquidez disponible, sino de competitividad", explicó Aguerri.

Además, el aumento de los costes de financiación por los tipos de interés hace que los proyectos verdes deban de ser más competitivos. "Por ejemplo, en los proyectos offshore están siendo muy competitivos porque los costes han subido y las propiedades tienen que aumentar [de precio] para que salgan adelante", afirmó Aguerri..

Desde el punto de vista del financiador, el director de Estructura de Negocio de Bankinter, Luis Bleda, aseguró percibir una "clara segmentación" en el mercado de la adquisición de recursos bancarios entre las grandes operaciones y las de empresas de menor tamaño cuyas inversiones se enfoquen hacia la transición ecológica, pero no a la energía renovable en sentido estricto. "Será más complicado bajarlo a pequeñas empresas". "Habrá una segmentación para lo que el apoyo público es fundamental", comentó Bleda.

La jornada fue clausurada por la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, quien se comprometió con los expertos que acudieron al evento y los representantes de las empresas a seguir con el apoyo público a las empresas sostenibles en sus operaciones internacionales -también a las pymes- y en ir retirando esos apoyos de forma progresiva, sin traumas, a las compañías o grupos que mantengan una actividad contaminante.