Elías (Audax) pide "facilidades" para la expansión de la fotovoltaica en España. 

El presidente de Audax Renovables, José Elías, ha planteado la necesidad de que las administraciones -Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos- y los bancos den "facilidades" a la instalación de plantas fotovoltaicas para que en España se puedan desarrollar las posibilidades de renovables que no hay en otros países. "Yo tengo una planta acabada hace siete meses y estoy esperando que uno apriete un botón, hay mucha burocracia", ha afirmado Elías en una de las sesiones de la Trobada Empresarial al Pirineu, en La Seu d'Urgell (Lleida).

El empresario ha agregado que es "evidente que no podemos instalar renovables en Doñana, pero no entiendo que en todos los techos no haya renovables, es un tema de oferta y demanda, si tu vecino pone placas fotovoltaicas en tu tejado a ti te sale más barata la luz", ha dicho. José Elías ha coincidido con el presidente ejecutivo de Metalquimia, Josep Lagares, en la necesidad de que la administración actúe con mentalidad de empresa privada y ha señalado que la burocracia ralentiza muchos proyectos. "Yo montaría un partido con el lema "Voy, vengo, lo arreglo y me piro", ha aseverado Josep Elías al finalizar su intervención en la jornada empresarial.

Por su parte, Josep Lagares ha señalado que su metodología de 'creativación', concepto que une creatividad e innovación ideado por él, que se aplica a la empresa privada y también se puede aplicar a la administración. Lagares ha avanzado que la Fundación Metalquimia desarrollará en una finca de Beuda (Girona) un programa de 'creativación' para empresas y entidades de cinco días para afrontar retos que "realmente impacten en la sociedad". "Para solucionar retos se necesita aislarse en espacio y tiempo, llevaremos equipos de seis o siete personas con retos globales, desde una ONG a una institución o una empresa con un reto global, que tenga impacto positivo en la sociedad, no aceptaremos cualquiera", ha afirmado Lagares.

Elías y Lagares han participado en la primera mesa de la 33 edición de la Trobada Empresarial al Pirineu que este año ha elegido el lema 'Innovación y sostenibilidad, palancas para el crecimiento empresarial', en la que participan entre este jueves y viernes 650 personas, una cifra récord, según ha explicado el presidente de la junta organizadora, Josep Serveto. Por su parte, el alcalde de La Seu d'Urgell, Francesc Viaplana, ha defendido que la "sostenibilidad en la empresa engloba no solo la ambiental sino también la social y la económica". El encuentro será inaugurado formalmente este viernes por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y clausurado por la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.