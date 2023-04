Enagás y Elecnor venden a Macquaire el gasoducto de Morelos por 173 millones.

Enagás y Elecnor han cerrado la venta conjunta de las sociedades mexicanas Gasoducto de Morelos y Morelos O&M a un fondo administrado por la división Macquarie Asset Management de Macquarie Group Limited por un importe de 190 millones de dólares (173 millones de euros), según ha comunicado ambas compañías este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Tras finalizar la operación, anunciada a finales de 2021, cada una de las compañías españolas, que contaban con una participación del 50%, percibirá 95 millones de dólares (unos 87 millones de euros). La desinversión se enmarca en el proceso de rotación de activos anunciado por Enagás en su plan estratégico 2022-2030, que tiene como prioridades estratégicas la seguridad de suministro de España y Europa y la descarbonización. Gasoducto de Morelos y Morelos O&M son la propietaria y operadora, respectivamente, de un gasoducto de 172 kilómetros dividido en dos tramos y localizado en los Estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

En marzo del año pasado, Enagás ya salió del capital de la regasificadora chilena GNL Quintero. La compañía española, a través de su filial Enagas Chile, y OMERS Infrastructure selló un acuerdo para vender de manera conjunta las participaciones accionariales que ostentaba respectivamente en la compañía y que sumaban un 80%, al consorcio formado por el fondo EIG y la belga Fluxys por 661 millones de dólares (601 millones de euros).

Varias operaciones

Enagás ha protagonizado diversas operaciones en el último año . A finales de febrero de este año, anunciaba el mayor acuerdo del sistema gasista español en el noroeste peninsular tras pactar la compra de la red de gasoductos de Reganosa, que se llevó a cambio un 25% de la Planta de Regasificación de El Musel (Gijón). Enagás también será la encargada de desarrollar el hidroducto Guitiriz-Zamora antes del año 2030, cuando deberá entrar en servicio, y facilita nuevas sinergias en la red de gas gallega. Asimismo, ha elevado su participación del gasodocto Transadríatico (TAP) del 16% al 20%, mientras se vio obligada a dar marcha atrás en la compra del 20% del interconector europeo BBL al conocer que los accionistas actuales de la compañía neerlandesa ejercieron su derecho de adquisición preferente

Enagás ha reportado también este martes un beneficio después de impuestos de 54,6 millones de euros en el primer trimestre, lo que supone un 21% menos en comparación con el ejercicio precedente. No obstante, el operador del sistema gasista español asegura que está en la senda de alcanzar unas ganancias netas de entre 310 y 320 millones de euros en el conjunto del año incluyendo la plusvalía neta de 40 millones de euros generada por la venta de la participación en el Gasoducto de Morelos.

La compañía también está a la espera de recibir buenas noticias desde Perú. Tras lanzar en 2018 un arbitraje contra el Estado peruano por la paralización del Gasoducto Sur Peruano (GPS), la compañía confía en que habrá laudo dentro del primer semestre de este año y prevé ganarlo. No obstante, el operador gasista español no vería un euro hasta el año que viene, cuando prevé recuperar la mitad de la inversión (unos 200 millones de euros). Y no será hasta más allá de 2030 cuando reciba el resto.