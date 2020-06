La banca contra la restricción de dividendos. Isidre Fainé, presidente de la Fundación Bancaria La Caixa y de Criteria Caixa, principal accionista de la entidad catalana, ha sido tajante al hablar sobre la restricción de dividendos que recomendó el Banco Central Europeo (BCE) para las entidades financieras europeas. "No estoy de acuerdo con esta política que ahora está de moda de no pagar dividendos", señaló durante su participación en la mesa de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) del foro empresarial organizado por CEOE, en la que también han estado Fátima Báñez y Miguel Carballedo, presidente de la ONCE.

Las fundaciones de las cajas de ahorro han invertido 845 millones de euros en temas sociales, según ha destacado el propio Fainé, llegando a 35 millones de benficiarios. Por ello, ha querido recordar que "el dinero no mana", que para poder ponerlo en manos de los que más lo necesitan "es necesario ganarlo". La política que se ha llevado a cabo desde la Unión Europea impide repartir dividendo de los bancos a sus accionistas -como la fundación a la que representa el ejecutivo-, al menos hasta el próximo mes de octubre, incluyendo el que debería haberse repartido con cargo a los resultados de 2019.

"Las cajas a pesar de la crisis, hemos mantenido las cuotas de mercado, de clientes y de negocio", ha destacado el ejecutivo. "Estamos muy proporcionados. Para mi la obra social empieza cuando uno atiende a un cliente bien y esa es la fuerza de esa institución", resaltó. En este sentido, Fainé ha abogado por ayudar desde la infancia, fomentando la educación para después hacerlo en la etapa laboral.

Palabras similares ha utilizado Fátima Báñez, exministra de Empleo y actual coordinadora del proyecto 'Empresas que ayudan' de la CEOE, para poner en valor el papel de las empresas en esta crisis de la Covid-19 y en la recuperación que se acaba de emprender. "La crisis del Covid-19 nos ha puesto en una nueva realidad, ha puesto sobre la mesa el rostro más comprometido y social de las empresas, que se han movilizado desde el primer momento. Han sido capaces de poner en valor atenciones que eran necesarias en ese momento". En este sentido, ha destacado la movilización para traer material de protección de China, fabricar productos en España a través de la reinvención de sus líneas de producción, y la atención a la necesidad con alimentos o generando posibilidades para acceder a la teleducación.

"Después hay que formar parte de ese proyecto de recuperación de España priorizando a las personas, haciendo lo que sabe hacer la empresa, crear riqueza y crear empleo", ha resaltado Báñez, haciéndolo "de la manera y con los valores que aporta la RSC". Por su parte, Miguel Carballedo, presidente de la ONCE, ha relatado su discurso en la misma línea que la exministra, señalando que "debemos de funcionar en el día a día en base al respeto, a facilitar el trabajo de los demás, en ponerles las cosas fáciles a aquellos que crean empleo".

Carballedo ha puesto una medida concreta sobre la mesa de cara a la reconstrucción, apostando por mejorar la tasa de ocupación para personas con discapacidad. "Tienen muchas ganas de trabajar", ha señalado. "Podemos crear en la España rural, volveremos a abrir nuestras agencias en lugares olvidados que tuvimos que cerrar en la crisis anterior, como La Palma o Zamora", ha destacado.