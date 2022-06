Ferrovial compra a Carlyle su parte en la nueva terminal JFK por 1.000 millones

La división de aeropuertos de Ferrovial ha acordado con The Carlyle Global Infrastructure Fund la adquisición por 1.140 millones de dólares estadounidenses (unos 1.062 millones de euros) de una participación del 96% del 51% que el fondo tiene en New Terminal One, el consorcio designado para diseñar, construir y operar la Nueva Terminal 1 del Aeropuerto Internacional JFK de Nueva York. Ésta incluye las terminales 1 y 2, y la antigua T3 de dicho aeropuerto y posibles ampliaciones.

Con una inversión de 9.500 millones de dólares, el proyecto de la Nueva Terminal 1 se ubicará en el espacio que actualmente ocupan la T1 y la T2 y la antigua T3 . El proceso de remodelación, que incluye la demolición de las terminales antiguas y la modernización de las infraestructuras, incrementará la capacidad de la terminal, que tendrá más de 232.000 metros cuadrados. Una vez acabada la obra, se convertirá en la mayor terminal del Aeropuerto Internacional JFK. La construcción del proyecto se llevará a cabo por fases, estando previsto el final de la primera para 2026. La concesión del aeropuerto está prevista hasta 2060. El cierre de la transacción está sujeto a ciertas condiciones suspensivas, según ha informado la constructora este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).