Garamendi: "Las empresas tienen un problema de solvencia, no de liquidez"

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha manifestado este lunes que las empresas en España tienen ya un "problema de solvencia y no solo de liquidez", al contrario de lo ocurrido al inicio de la crisis sanitaria. Así lo ha expresado el presidente de la patronal en una rueda de prensa ofrecida en Burgos, en la que ha presentado, junto al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el plan de la CEOE 'Sumamos Salud+Economía', que incluye medidas como la realización de test en los centros de trabajo y propuestas como incluir en la estrategia Covid a las mutuas.

De este modo, Garamendi ha asegurado que en Seguridad Social, la negociación sobre los ERTE y la proporcionalidad en la interpretación de las cláusulas para la devolución de las excepciones va "bien". "No estamos diciendo que no haya que devolver esas excepciones, sino que no se haga un planteamiento restrictivo para que no se lleve a esa empresa a la quiebra", ha expresado.

En cuanto al resto de reformas, el presidente de las organizaciones patronales ha subrayado que es "evidente" que Bruselas va a reclamar "reformas", ya que las futuras ayudas están ligadas a una serie de "condicionantes" para su llegada. Precisamente, sobre estas reformas, el presidente de la patronal ha avanzado que será "vital" abordar planteamientos como la "dualidad" del mercado laboral español y la excesiva dependencia del sector de servicios, que es el que se ha visto "muy castigado" durante esta crisis.

"Con estas ayudas se dispone de una liquidez extraordinaria, pero, ¿qué pasará en 2022?", se ha preguntado Garamendi, quien ha asumido que todo este año las empresas y la sociedad en general tendrá que convivir con la Covid. Sobre estas empresas afectadas por la pandemia en España, el presidente de la CEOE ha recordado que en noviembre el Instituto Nacional de Estadística (INE) cifraba en 80.000 las empresas que han tenido que bajar la verja por la Covid, cifra que "posiblemente irá a más a lo largo de este año".

De este modo, ha pedido que las administraciones hagan uso de la liquidez que llegue desde Europa para adoptar medidas como la supresión del Impuesto a los Bienes Inmuebles (IBI) u otras que puedan ayudar a "aliviar la carga fiscal" de las empresas.

En este contexto, ha reconocido que le preocupa la situación de los 800.000 trabajadores que aún están en situación de ERTE en España que, aunque es inferior a los tres millones que llegó a haber en marzo y abril, es un número "muy alto" donde hay que poner "todos los esfuerzos para que consigan reincorporarse en sus puestos de trabajo".