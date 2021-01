Garamendi lanza de nuevo un órdago al Gobierno y pide alargar los ERTE a junio

El líder de la patronal de empresarios ha sido claro. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha abogado este viernes por extender los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como mínimo hasta junio y por que las empresas puedan ajustar plantilla devolviendo a la Seguridad Social las exoneraciones de estos expedientes, pero no de todo el personal, sino solo del trabajador que sea despedido. "Nos guste o no va a tener que haber ajustes de plantilla. Esto ya no es marzo y las empresas tienen problemas de solvencia. Lo que no puede ser es que (si despiden) se las obligue a devolver todas las exenciones por haberse cogido a un ERTE, cuando sería más lógico devolver la parte de esa persona que pudiera salir fuera, porque si no, en lugar de consolidar puestos de trabajo, vamos a destruir muchos más", ha defendido el líder de la CEOE.

Ante el inicio de la negociación este viernes para prorrogar los ERTE más allá del 31 de enero, Garamendi, en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, ha señalado que lo primero de lo que hay que hablar es de plazos: los ERTE necesitan, en su opinión, un plazo "largo", que como mínimo debería llegar hasta el mes de junio. Al mismo tiempo, ha subrayado que la CEOE va a volver a defender en esta nueva negociación con el Gobierno y los sindicatos que las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social se centren en los trabajadores que se quedan en el ERTE y no en los que salen de él. "Ahora mismo son mayores para los que salen del ERTE y pensamos que deben ser para los que están fuera del sistema", ha explicado.

Garamendi ha abogado además por echar mano del millar de centros de las mutuas de accidentes de trabajo que existen en España y que cuentan con 10.000 médicos para realizar test Covid y vacunar a la población. "Lo que tenemos que hacer es implementar de manera masiva los test y la vacunación, que sea gestión pública no significa que no se pueda ayudar desde lo privado", ha apuntado el dirigente empresarial, que se ha mostrado contrario a un nuevo confinamiento generalizado en España.

Los datos de la Seguridad Social

Según los datos que maneja la Seguridad Social, a cierre del pasado mes de diciembre aún había 175.864 empresas en ERTE, con 755.613 trabajadores afectados. Tanto las compañías como las plantillas inmersas en estos expedientes no han hecho más que crecer en los últimos tres meses y se espera que la evolución sea ascendente, ante las nuevas restricciones que están implantando los distintos gobiernos autonómicos. La situación sanitaria es ahora más grave que cuando se pactó el actual esquema de los ERTE en septiembre (el día 1 de ese mes, fecha que los expertos coinciden en señalar como el inicio de la segunda ola, la incidencia acumulada por 100.000 habitantes se movía en los 212 casos, frente a los 321 notificados este jueves). "Estamos peor que al principio, por eso los ERTE siguen siendo más necesarios que nunca", demandan fuentes del diálogo social, según recoge La Información.

Más de 175.000 empresas y 755.000 trabajadores están muy pendientes de lo que suceda en la mesa de diálogo tripartita, especialmente los que pertenecen al sector hostelero, donde se concentra un tercio de los ERTE y donde más están afectando las restricciones administrativas en buena parte del país. La intención del Ejecutivo es finiquitar las negociaciones antes de mediados de mes, para dar certidumbre a empresarios y empleados, si bien no se descarta que las conversaciones se extiendan hasta el tiempo de descuento. El esquema actual caduca el 31 de enero y tanto la patronal como los sindicatos querrían que el nuevo marco se extendiera, al menos, hasta que finalice el estado de alarma el próximo mes de mayo. Las fuentes consultadas por este medio, sin embargo, asumen que el Gobierno optará por llevar los ERTE hasta abril, en su dinámica habitual de aprobar prórrogas trimestrales.

Los interlocutores sociales también temen que el Ejecutivo plantee recortes en las exoneraciones de cotizaciones a la Seguridad Social respecto a los niveles actuales, aunque sea manteniendo el esquema general de la herramienta. La CEOE argumenta que el tejido empresarial atraviesa una situación crítica y que además se ve afectado por la crisis de manera desigual, con sectores como la hostelería y el turismo inmersos en una depresión cuya salida se atisba imposible en tanto no se estabilice la situación sanitaria. Los empresarios quieren ERTE flexibles, sin penalizaciones por despidos y fáciles de renovar, pero algunas actividades, como las agencias de viajes, advierten de que los mecanismos de hibernación de plantillas son insuficientes y reclaman medidas adicionales de liquidez, así como una reducción temporal del IVA. Todo esto se valorará en la mesa.