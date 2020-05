Gasolinas en la cuarentena: consumo de hace 50 años con márgenes en las alturas

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y la corporación que supervisa las reservas de hidrocarburos, Cores, han publicado los informes sobre la evolución del mercado de hidrocarburos en marzo. Si se cruzan, se obtiene una instantánea interesante sobre el impacto de la pandemia en el negocio de gasolinas y gasóleos: un derrumbe histórico en el consumo acompañado de una fuerte subida de los márgenes brutos que aplican las compañías. Cores detalla que el consumo global de combustibles de automoción cayó a niveles de 1999. En gasolinas, el retroceso lleva al año 1973. El cuadro se completa con un descenso de los precios de venta al público de la gasolina del 6,8% (gasolina 95) que llega al 7,4%e en el caso del gasóleo.

El informe de coyuntura de Cores recoge que el consumo de combustible de automoción cayó un 25,2% en marzo respecto al mismo periodo de un año antes. Es el dato global: el tropezón más grande en dos décadas. Pero el documento da más detalles. En el caso de las gasolinas, para entender la magnitud de la caída, hay que retroceder mucho más. "Las gasolinas", apunta el documento, "presentan el mayor descenso (-34,4% vs marzo 2019; 276 kt) con el menor consumo desde febrero de 1973". Medio siglo.

El desplome en la venta de gasolinas ha ido acompañado de una subida de los márgenes brutos que aplican las petroleras. El informe mensual de la CNMC sobre lo que sucede en las estaciones de servicio sostiene que "los promedios mensuales de los márgenes brutos vuelven a situarse en marzo de 2020 en valores máximos". Tanto que superan los del mes anterior "y cualesquiera valores promedio mensuales del año 2019".

Subida de márgenes

Los datos de Competencia son rotundos. El análisis de los precios antes de impuestos muestra subida de márgenes de la gasolina 95 en marzo del 42,3% (9,87 céntimos por litro) situándose en 33,2 céntimos-litro. En el gasóleo A la subida fue menor pero significativa: un arreón del 21,6% (5,04 céntimos), que dejó el margen bruto en los 28,4 céntimos por litro.

Gráfico precios.

El informe de la CNMC se limita a describir la situación. No alude a distorsiones o comportamiento anómalo de los precios. Tampoco entra a analizar si las empresas distribuidoras acomodan de forma razonable los precios de venta al público con el coste de la materia prima -el petróleo- que en marzo registró abultadas caídas. La lupa no detecta anomalías, aunque no desaparece la vieja idea de que los precios de los carburantes suben muy rápido, como cohetes, cuando sube el petróleo y se mueven como plumas en el caso contrario.

La gran bajada del petróleo

Los precios de gasolinas y gasóleos sí han bajado. Incluso han bajado mucho, hasta niveles desconocidos en cuatro años. Pero nada que ver con el precio del barril de crudo, que ha cotizado como en los años 90. Las compañias petroleras y los empresarios de gasolineras justifican los desajustes porque las gasolinas y los gasóleos tienen su propio mercado internacional, al por mayor y en dólares. En el caso de España los mercados de referencia son el del Mediterráneo y el del Norte de Europa. Además, aseguran, el precio del petróleo, supone menos del 37% del total. El resto son impuestos -en torno 50%- y costes de logística. Los márgenes son lo de menos, añaden.

El mercado está revuelto. El desplome del crudo puede ser coyuntural, pero buen número de expertos considera que el sector petrolero se enfrenta, como poco, a un descenso continuado de la demanda. La inestabilidad afecta a los planes de las grandes compañías, que hace tiempo giraron el timón hacia alternativas verdes. En España, Repsol y Cepsa, tienen que rehacer sus planes estratégicos.

Las perspectivas para el negocio de los carburantes y de la automoción no son buenas. Las grandes patronales del sector automovilístico Anfac y Faconauto, son pesimistas. Estiman que las ventas de coches se desplomarán este año en España entre un 40% y un 45% a causa de la pandemia, situándose por debajo de las 700.000 unidades. Los peores números en una década.