Glass Lewis se pone del lado del Consejo de Dia y aconseja apoyar su estrategia

En la guerra de Dia cada apoyo puede decantar la balanza. Y hoy le ha tocado el turno a los actuales responsables recibir un empujón. Ha sido de la mano del ‘proxy’ Glass Lewis, entidad especialista en emitir opiniones que sirvan a inversores en las decisiones de voto y una de las más prestigiosas del mercado, que ha elaborado un análisis sobre la situación de Dia en la que recomienda a los accionistas de la compañía que voten a favor de la estrategia que propone el actual Consejo de Administración y rechace la del principal accionista, LetterOne, que incluye una opa para hacerse con la totalidad de la compañía.

El informe emitido por Glass Lewis llega la semana antes de la convocatoria que la Junta de Accionistas celebrará el próximo miércoles 20 de marzo. El análisis de Glass Lewis da preferencia al plan diseñado por el Consejo de Dia, que propone realizar una ampliación de capital de 600 millones de euros y refinanciar la deuda bancaria de la compañía hasta 2023, mientras que aconseja a los accionistas votar en contra de la estrategia propuesta por LetterOne, fondo dirigido por Mikhail Fridman.

LetterOne, titular del 29% de las acciones de DIA, lanzó en febrero una opa sobre el 70% restante de la compañía de distribución y alimentación, a 0,67 euros por acción, tras la cual, en caso de ejecutarse, llevaría a cabo una ampliación por valor de 500 millones de euros.

En concreto, y según informa Servimedia, Glass Lewis aconseja votar en favor del proyecto propuesto por el consejo de administración de la compañía ante su convicción de que está, junto con su gerencia, "en la mejor posición para tomar decisiones" con respecto a Dia. Para su estudio ha valorado que el consejo haya fijado como "esencial equilibrar el patrimonio neto" de Dia, dado que sus fondos propios son actualmente negativos, reducir su apalancamiento, "cumplir con los compromisos financieros del Grupo, y asumir los objetivos estratégicos esbozados en su plan estratégico".

Para eliminar la causa legal de disolución, el consejo de DiA pedirá precisamente a sus accionistas permiso para aumentar el capital en 500 millones de euros en la junta que celebrarán la próxima semana.

Glass Lewis valora que esa medida vaya en paralelo con la refinanciación de una deuda de 896 millones con los bancos acreedores, y un plan de desinversiones de activos 'no core' como son Clarel y Cash & Carry, y que propugne además no distribuir dividendo sin el consentimiento de los bancos acreedores.

Por el contrario, entre las debilidades que Glass Lewis encuentra en la oferta de LetterOne, la firma muestra sus dudas sobre la capacidad del fondo para recabar financiación y, aunque reconoce "el atractivo" de su oferta por la gran experiencia en gestión de negocios minoristas de LetterOne, subraya que el rendimiento operativo a largo plazo de DIA "está muy por debajo del ritmo de la competencia" y su actual situación financiera coloca a la enseña en una "posición vulnerable".

"Nos preocupa que la propuesta alternativa de LetterOne represente una alternativa problemática", subraya en su informe Glass Lewis, en alusión de manera específica a la incertidumbre sobre su capacidad para asegurar la financiación. "El financiamiento de LetterOne aún estaría supeditado a un acuerdo con los prestamistas de la compañía, un proceso que, hasta la fecha y según nuestro conocimiento, no ha comenzado en serio", alerta, declarando sus cautelas al no haber revelado el inversor ruso con qué alternativas cuenta en caso de no prosperar precisamente el acuerdo de financiación.