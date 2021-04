Glovo rebaja pérdidas hasta 45 millones con la venta de Latam a Delivery Hero

Glovo cerró el año de la pandemia del coronavirus con el doble de ventas a nivel global y una fuerte rebaja de las pérdidas a una cuarta parte tras la venta de los activos de Latinoamérica a Delivery Hero por 230 millones de euros. Así lo desvela el grupo cotizado alemán, que ha superado el 37% de las acciones de la startup con sede en Barcelona después de mantener esa 'toma silenciosa' con compras en secundarios y con la última ronda de financiación récord, en la que aportó casi la mitad de los fondos.

Según queda reflejado en el informe anual de Delivery Hero, presentado en la bolsa alemana y consultado por La Información, Glovo situó las pérdidas en los 45,6 millones de euros (66 millones si se descuentan las operaciones intragrupo). Estas cifras están muy por debajo de los casi 190 millones de un año antes. No se precisan en los números a qué se debe esta rebaja pero según explican diversas fuentes se trata del efecto de la reducción de costes durante la pandemia, con la ejecución de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para una parte de la plantilla, y de la venta de todo el negocio de Latinoamérica al gigante alemán.

Esta venta no se ha llevado por igual en todas las filiales. La transacción se hizo en una mezcla de compra de activos, por un lado, y del 100% de las acciones de las diferentes sociedades por países, por otro. En el primer grupo se encuentran Argentina, Panamá y República Dominicana. En el segundo están Perú, Ecuador, Guatemala, Colombia, Costa Rica y Honduras. En el año 2020 estos negocios generaron unos ingresos de más de 70 millones de euros pero con unas fuertes pérdidas de 40 millones. Ahora, el grupo germano busca ganar tamaño.

En el año del coronavirus, las ventas de Glovo han seguido en ascenso, pese a desprenderse en el último trimestre del año de esos activos latinoamericanos. El ejercicio pasado se cerró con algo más de 400 millones de euros de facturación, procedente de lo cobrado a los clientes que compran a través de su 'app' y las comisiones con restaurantes y establecimientos que venden en la plataforma. Es casi el doble que un año antes.

En ese negocio hay que incluir no sólo el de la comida a domicilio, sino también su intento por diversificar con los supermercados fantasma -a través de los cuales venden productos de conveniencia-. Ese ritmo de crecimiento en los ingresos es muy similar al que ha vivido su homólogo colombiano Rappi, del que Delivery Hero también es un miembro relevante de un accionariado donde el gigante japonés Softbank es una de las piezas clave. Donde sí que existen diferencias notables es en la reducción de las pérdidas, que es a mucho menor ritmo que la española.

Ronda y peso de Delivery Hero

Para tratar de hacer frente a una dura competencia con Deliveroo, que acaba de levantar casi 2.000 millones en la salida a bolsa, y con Uber Eats, Glovo levantó 450 millones de euros hace varias semanas. En la operación participaron dos fondos vinculados a la propia Delivery Hero, que desde hace dos años mantiene una dura pugna con el equipo directivo y parte de los accionistas históricos por tomar el control de la compañía. Ahora, el gigante alemán arroja luz sobre su participación: tras la ampliación de capital, en la que ha aportado 230 millones de euros -más de la mitad del total-, ostenta el 37,4% de los títulos en lo que se conoce en el argot como 'fully diluted', es decir, excluyendo el efecto de las acciones reservadas para el plan de stock options de la cúpula y el equipo. En caso de incluirlo, su posición superaría de largo el 40%.

En este tiempo se han ido sucediendo las medidas por parte de ese 'núcleo duro' de socios para frenar este avance, con un 'pacto de sindicación' para evitar más compras de acciones en secundario o con el intento de incluir a Alibaba como 'caballero blanco' en el accionariado. Sin embargo, no ha surtido efecto, pues el porcentaje no ha dejado de crecer. Y ese tira y afloja se ha convertido, según admiten diferentes fuentes del sector, en una traba significativa no sólo para la entrada de socios estratégicos nuevos sino para su posicionamiento dentro de la ola de consolidación en el sector de la comida a domicilio.

Mientras todo esto sucede, el equipo directivo ha vuelto a arrancar durante la negociación de la ronda una reserva para ese plan de 'stock options' que suma varias decenas de millones de euros y que, como en otros casos de startups de este tipo, premiaría precisamente un cambio de control en el grupo o una potencial salida a bolsa en el futuro. Tal y como admitió en su momento la propia Delivery Hero, en torno al 20% de las acciones en circulación estaban reservadas para estos planes de incentivos. El montante global de ese paquete se desconoce, pues cada emisión de títulos se hace a la última valoración.

Con la caja salvada tras la ronda y el 'tira y afloja' con su socio mayoritario, la compañía dirigida por Óscar Pierre afronta ahora un año 2021 marcado no sólo por la recuperación de la pandemia sino también por los problemas regulatorios causados por el modelo laboral de 'rider' que ya ha sido tumbado por el Tribunal Supremo en una demanda. La ley que regulará su actividad debe aprobarse en los próximos meses. Y mientras tanto, deberá afrontar el pago de las cotizaciones sociales no abonadas tras las diferentes inspecciones de Trabajo.