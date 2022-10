El Gobierno seguirá de cerca el proceso de escisión de Naturgy en dos empresas. 

El Gobierno ha aprovechado el Consejo de Ministros de este martes para dejar claro que velará "con particular atención" la posible escisión de Naturgy, ya que la compañía es un actor particularmente importante en un contexto como el actual donde "lo importante es dar seguridad y estabilidad al sistema gasista español", según ha indicado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Ribera afirmó que actualmente se está en "un momento particularmente importante y sensible en el ámbito del gas", por lo que aseguró que es "relevante e importante preservar el comportamiento y la capacidad de las empresas para operar en unas circunstancias así y, en la medida en la que resulte posible, evitar tensiones en los mercados".

Asimismo, recordó que la última operación corporativa sobre la gasista, con el lanzamiento de una OPA parcial a principios de 2021 por el fondo australiano IFM que acabó con su desembarco en el capital de la compañía con una participación que actualmente ronda el 14%, el Gobierno ya puso condiciones. "Si se produjera una división, eso supondría que ese nuevo actor se incorporaría a dos consejos distintos y por tanto habría que vigilar si se están cumpliendo las condiciones que se fijaron por el Consejo de Ministros o no", añadió Ribera.

El pasado mes de febrero, Naturgy anunció su proyecto Géminis, para crear dos grandes grupos cotizados, uno que agrupará los activos regulados y otro los liberalizados, para impulsar su transformación y liderazgo en la transición energética. Sin embargo, a pesar de que el grupo se marcó inicialmente un plazo hasta finales de este año para concretar la operación, la actual coyuntura ha llevado a tener una mayor visibilidad a la hora de tomar una decisión sobre su ejecución.

Los pricipales acreedores de la gasista creen que el spin-off se tendrá que esperar al menos hasta mayo de 2023, aceptando que la compañía que preside Francisco Reynés no cumplirá con su propósito inicial de trasladar a los dueños de su pasivo los pormenores del reparto de los 13.000 millones de euros de deuda neta que arrastra el gigante energético a lo largo del próximo verano, tal y como estaba previsto. Fuentes de la propia compañía matizan que, no obstante, se continúa trabajando en el proyecto sobre el cual -añaden- no había un plazo definido de ejecución.

En este sentido, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, consideró, la pasada semana en un encuentro organizado por CEOE, que, ahora debía presidir "la prudencia y tener una visibilidad de medio y largo plazo". "No se puede salir de puerto y decidir el rumbo sin mirar el parte meteorológico, tenemos un parte meteorológico que dice bastante cosas no muy agradables, y eso es donde estamos", dijo, añadiendo que el proyecto Géminis tiene "todo el sentido estratégico, aunque debe presidir la prudencia antes de la ejecución".