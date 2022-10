Naturgy acuerda con Sonatrach el precio del gas para 2022 y deja en el aire 2023

Naturgy ha alcanzado un acuerdo con Sonatrach sobre la revisión del contrato de suminsitro de gas natural... pero solo para el año en curso. Ambos socios han pactado el precio que el grupo que preside Francisco Reynés deberá abonar a la estatal argelina, con carácter retroactivo, por el gas importado en el conjunto de 2022. Ambas sociedades continúan negociando, por lo que las condiciones del contrato para el próximo año siguen en el aire.

"Las dos compañías continúan negociando en el marco de las cláusulas contractuales los precios aplicables a partir de 1 de enero de 2023", han confirmado la gasista en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves. La gasista está llevando las conversaciones con la máxima confidencialidad.

Si bien el grupo energético no ha desvelado el precio marcado, Naturgy sí ha informado de que la última revisión, como es habitual, "tiene en cuenta las condiciones de mercado". Según la información remitida por la gasista al mercado, los contratos actualmente en vigor entre Naturgy y Sonatrach abarcan un volumen anual del orden de 5 bcm". Esto son 5.000 millones de metros cúbicos de gas natural al año que Naturgy debe pagar, los consuma o no (take or pay). El precio medio del TTF para 2022 se sitúa en 194,5 euros/MWh, lo que supone que el acuerdo sellado solo para este año podría superar los 10.100 millones de euros.

El precio del gas en el TTF holandés, índice de referencia europeo para fijar los precios de los contratos de gas, se situó ayer en 173,7 euros/MWh. En agosto llegó a su máximo histórico al rozar los 350 euros/MWh. Si se echa la vista atrás, al año 2020, cuando se produjo la última revisión, el precio medio de este combustible rondó los 10,1 euros/MWh. Tomando este índice como única referencia, para el mismo volumen de importaciones, el contrato entre Naturgy y Sonatrach se habría valorado entonces en el entorno de los 530 millones de euros.

Dado que el nuevo contrato absorbe la abrupta escalada de precios del gas natural, el impacto en las próximas cuentas anuales de la gasista está garantizado. No en vano, Naturgy trabaja desde hace meses en un colchón multimillonario para hacer frente a este sobrecoste con efecto retroactivo.

Aún quedan flecos por pulir. Las tornas han cambiado drásticamente y ahora es a Naturgy a la que le conviene revisar las condiciones del contrato a medida que avancen los acontecimientos, con la esperanza de que remita la actual espiral alcista en el mercado energético. Los contratos actualmente en vigor entre ambas compañías datan de hace más de 20 años y estarán vigentes hasta 2030.

El propio Reynés aseguraba en la mañana de este jueves, en un encuentro empresarial organizado por CEOE, que las negociaciones con Sonatrach son particularmente complejas. "Sonatrach es nuestro accionista, nuestro socio en el gaseoducto argelino y nuestro suministrador", resumió el directivo. Una trinidad que obliga a ambos socios a avanzar con pies de plomo.