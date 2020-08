Gómez-Jurado, el periodista que halló el método para ser rico con novelas negras

María Teresa regenta una librería en la calle mayor de Nájera, en La Rioja. Su escaparate es el termómetro de lo que se vende bien: libros de Joël Dicker, Javier Sierra, Megan Maxwell y, por supuesto, Juan Gómez-Jurado. "¿Se refiere a cómo se vende este?", dice señalando la portada de 'Reina Roja', uno de los últimos libros del periodista. "Súper, súper, súper bien", repite con emoción detrás de la visera de plástico.

Hoy, poco después de abrir la tienda, entró una chica para comprar 'Loba Negra' el libro más reciente de Gómez-Jurado, porque "no puede parar de leer". A María Teresa solo le quedan dos ejemplares. Hace una semana, tenía dos estanterías del escaparate dedicadas a los libros de Gómez-Jurado. "Voy a pedir más", asegura.

Eso quiere decir una cosa: Juan Gómez-Jurado ha dado con la fórmula; sabe qué hay que hacer para escribir novelas de más de 500 páginas y mantener pegado al lector. Sus libros se han convertido en lo que los norteamericanos llaman un "page turner" (pasar páginas sin parar, por decirlo de algún modo), y por tanto, "best seller". Se traducen a 40 idiomas y se puede decir que es uno de los autores españoles más vendidos en España y en el extranjero. En el género de novela negra y "thriller", probablemente sea el que más venda.

De 'Reina Roja' (publicado en 2018) ha vendido más de 250.000 ejemplares, afirma la editorial en las nuevas portadas (500.000, según la pagina web de Gómez-Jurado). Veamos: la primera cifra multiplicada por 20 euros dan 4 millones de euros. Hay que restar el IVA, del 4%. Puesto que el autor se queda con el 8% de la cifra (el resto va para la librería, la distribuidora, la editorial, la imprenta…), eso quiere decir que Gómez-Jurado se puede haber metido en el bolsillo unos 300.000 euros por un solo libro. Bueno, la mitad si contamos con Hacienda. A sus 42 años, este madrileño puede decir que tiene el futuro resuelto.

Y ahora está haciendo lo mismo con 'Loba Negra', que es la continuación de 'Reina Roja'. Son las aventuras del policía Jon Gutiérrez y de Antonia Scott. Ella es especial: no es policía sino que debido a que tiene un coeficiente superior a 200 puntos, posee superpoderes para recordar, calcular y deducir. La policía la emplea para resolver crímenes. Es como un ordenador con pies. La llaman la Reina Roja, como una personaje de Alicia en el País de las Maravillas.

Con estas dos novelas, lo que ha hecho Gómez-Jurado es explotar la fórmula que parece que atrapa a los lectores desde hace dos décadas: una mujer especial (como la punk Lisbeth Salander, creada por Stieg Larsson), unida a un inspector socarrón; ambos resuelven casos criminales muy feos. Además, en la novela moderna los lectores no desean un criminal: quieren a un psicópata.

En una entrevista a 'ABC' en 2019, Gómez-Jurado afirmó que los personajes de sus dos últimas novelas estaban en su cabeza desde hacía por lo menos diez años. Su técnica consiste en empezar por el final, "no puedes contar una historia sin saber a dónde conduce", y luego trazar el camino por donde estos personajes van a desenvolverse a lo largo de las novelas.

Editados por ediciones B (de Penguin Random House), ambas novelas tienen cientos de comentarios en Amazon. En concreto, 'Reina Roja' reúne 1.900 comentarios positivos, y casi 300 no tan positivos. La prensa, en general, ha reconocido su valor como autor que conecta con su público. Y la editorial ha dado en el clavo con unas campañas de marketing que van desde la cubiertas llamativas y con titulares grandes, a promocionar al autor en redes y medios de comunicación. Ya se prepara la tercera novela de la saga, 'Rey Blanco', que saldrá en noviembre de 2020. En septiembre se lanzará el comic de 'Reina Roja'.

Este súper ventas además está hecho a gusto del lector. Capítulos cortos, para dar la impresión de que se avanza rápido. Un "cliffhanger" (o giro sin resolver) al final de cada capítulo. Historias paralelas. Diálogos como balas de ametralladora. Acción, mucha acción. Como decía Raymond Chandler sobre la técnica del relato policíaco, hay que aplicar "acción constante", y el autor no debe "ni pararse a pensar". "En caso de duda, haz que entre por la puerta un hombre con una pistola en la mano", decía Chandler. Y, para los modernos "best seller", hay trucos de editor que no fallan como cuerpo de letra grande, interlineado amplio, gramaje de papel un poco más grueso de lo normal, todo lo cual da la impresión de libro 'tocho', que es lo que desea la gente. De hecho es casi tan grueso como la última novela de Joel Dicker ('El enigma de la habitación 622'), a pesar de que el libro de Gómez-Jurado tiene muchas menos palabras. Y por supuesto, un muerto en las primeras páginas, y que el asesino haya empleado una técnica bastante sórdida para matar.

Para escribir estos súper ventas, Gómez-Jurado lee muchas noticias en los periódicos, se documenta a fondo en archivos y con entrevistas, y se encierra en el monasterio de El Escorial, durante semanas, porque "casi no hay cobertura, estás concentrado, solo se oyen los jabalíes, 75 euros pensión completa...", dijo al 'ABC'.

Algunos críticos literarios piensan que Gómez-Jurado es un autor fácil de leer, pero también "fácil de olvidar". No les gusta su estilo ni sus personajes, y lo ven solo como un producto del marketing. Él responde que esas críticas proceden de "culturetas deprimidos", pues él solo quiere escribir historias divertidas, y sabe que no va a ganar el Nobel. Es la misma respuesta que dio Jeffrey Archer hace años, cuando un periodista español puso en duda sus cualidades literarias. Dijo: "Prefiero vender 100 millones de ejemplares a tener el Nobel".

Para ser honestos, Gómez-Jurado también criticó en sus tiempos a los autores de éxito, que empleaban un estilo sencillo. En concreto arremetió contra E.L. James, autora de '50 sombras de Grey'. "Los libros de Grey son una mierda sin paliativos. No son interesantes, ni eróticos, ni en absoluto divertidos, ni te hacen pensar, y su ideología es reaccionaria. El mundo sería un lugar mejor para todo el mundo si no existiesen", dijo al 'ABC'.

Las biografías de ambos son parecidas. E.L. James comenzó escribiendo en Kindle en 2011. Ante el éxito de estas novelas sobre "chica sometida sexualmente por hombre rico", la editorial Vintage Books adquirió los derechos en 2012. Tres años después había vendido 125 millones de copias, había sido traducido a más de 50 idiomas y Universal Pictures lo convirtió en película.

Gómez-Jurado comenzó a escribir cuentos a los cinco años. Tal como contó a Periodista Digital, "a los seis intenté escribir una novela. No pasé de la página doce, claro. Me refugié en los cuentos, un lugar donde me sentía mucho más seguro".

Tuvo su momento de revelación a los 13 años, un verano en que leyó a Pérez-Reverte, Tolkien y Stephen King. "Me di cuenta de que las emociones que me despiertan esos libros eran las emociones que debía transmitir a los demás", dijo en una entrevista a Librotea. La revelación consistió en que intuyó que podía ganarse la vida como escritor.

A los diecinueve se atrevió con su primera novela negra: 'Un hombre mordía a un perro'. "Fue un desastre absoluto, pero me sirvió para saber cómo no debía escribir", dijo a Periodista Digital. "Mi segunda novela fue 'Terror desde el cielo' (un thriller). Era infumable, pero por lo menos aprendí a manejar personajes. Mi tercera novela está a medias, pero esa sí que valdrá para algo. Y la cuarta fue 'Espía de Dios'".

Fue la novela que le lanzó a la fama en 2006. Tenía 29 años. Una cazadora de talentos, Antonia Kerrigan, intuyó que podía ser una mina de oro y negoció los derechos de 'Espía de Dios'. Se fue a la feria del Libro de Frankfurt, la más poderosa de Europa, con apenas algunos capítulos en mano. La primera frase era electrizante. "El padre Selznick despertó en mitad de la noche con un cuchillo de pescado en la garganta". Era un libro sobre la pederastia en la Iglesia Católica. Después de Dan Brown y el Código da Vinci, el gran éxito de los años 90 basado en tramas eclesiales y asesinatos, el público estaba deseando más contubernios y conspiraciones. Antes de que saliera a la venta ya tenía los derechos vendidos en 40 países. El mundo empezó a interesarse por la vida de este joven autor de 29 años. ¿Quién era?

Juan Gómez-Jurado había nacido en Madrid en 1977. Se graduó como periodista en el CEU de Madrid y había trabajado para 'El Mundo', Radio España, Cadena Cope, 'ABC' y varios medios más.

Tras 'El espía de Dios' siguió en la estela de los éxitos con sus siguientes libros como 'Contrato con Dios' (Planeta, 2007), 'El emblema del traidor' (Plaza & Janés, 2008), 'La leyenda del ladrón' (Planeta, 2012), 'El paciente' (Planeta, 2014), 'Cicatriz' (Ediciones B, 2015) y 'La historia secreta del señor White' (Planeta, 2015).

En 2011, Gómez-Jurado provocó a muchos autores al criticar los precios de los libros y afirmó que las descargas ilegales no se debían a la maldad de los lectores sino al elevado precio de los libros. De hecho escribió un manifiesto titulado 'La piratería no existe' donde afirmó, entre otras cosas, que los piratas 'tan sólo [son] personas que quieren consumir cultura y que por desgracia hoy en día no encuentran alternativas razonables'.

El músico Alejandro Sanz le retó a que liberase su novela, y Gómez-Jurado lo hizo: 'Espía de Dios', que se había convertido en un súper ventas en 40 países, se podía descargar gratis. El autor solo pidió que la gente donase un euro a Save the Children. Recaudó miles de euros en pocos días y se ganó el afecto de los lectores.

Años después, el propio Gómez-Jurado se tuvo que enfrentar a los piratas que se descargaban sus libros de forma gratuita como 'Reina Roja' en webs ilegales, a las que Gómez-Jurado calificó como "sitios que hacen ricos a cuatro sinvergüenzas que viven a costa del trabajo de otros".

Hoy es un autor de Penguin Random House, la mayor editorial del mundo. Gómez-Jurado reconoce ahora que el elevado precio de los libros de papel ('Reina Roja' cuesta 20 euros) se debe a que hay que pagar el papel, al distribuidor, a la editorial, a la librería, al autor, la publicidad…

Aparte de hacer disfrutar a los lectores, si hay algo que sabe hacer bien es usar las redes sociales para promocionar su libro, o su marca personal y ganarse el corazón de los seguidores. Por ejemplo, a mediados de agosto de este año prometió comprar las novelas en Amazon de todos los autores noveles que hubieran subido sus creaciones. En cuestión de horas el aluvión le desbordó, y aun así cumplió su palabra adquiriendo decenas de obras de autores noveles.

Durante los meses del confinamiento, ofreció por Twitter descargas gratis a su libro 'El paciente', una iniciativa que tuvo miles de retuits y 'likes'. En día y medio regaló 36.727 copias.

"Gómez-Jurado es conocido también por regalar su libro a quien se lo pide antes de que se lance a buscarlo en el mercado pirata. Si no puedes comprarlo, te lo doy, ha dicho en más de una ocasión", escribía Alejandro Medina en la información.com el pasado mes de marzo. De hecho, hace pocos días un lector le dijo que le iba a piratear 'Reina Roja', y Gómez-Jurado se lo regaló.

A pesar de todo, le siguen lloviendo criticas de círculos literarios que le ven (con envidia) que no es "uno de los suyos". Pero de lo que no cabe duda es que Gómez-Jurado ha encontrado la fórmula: de la lista de los 20 libros electrónicos más leídos en Amazon entre 2019 y 2020, el primero, el segundo y el décimo octavo puesto lo ocupan libros de Gómez-Jurado, con “Reina Roja” como número 1.

En la lista de los cinco libros en papel más vendidos en la Casa del Libro en agosto, dos son de Gómez-Jurado. En la lista de los 100 libros más vendidos en 2019 y 2020 según la web todostuslibros.com, los firmados por Gómez-Jurado y la pareja formada Gutiérrez y Scott, están entre los diez primeros. En la lista de los más vendidos en la Fnac, 'Loba Negra' es el tercero.

Si ha triunfado es porque ha encontrado la fórmula. Si se escapara de esa fórmula le pasaría lo que a Raymond Chandler: “Algunos de nosotros nos esforzamos bastante por escapar de la fórmula, pero por lo general nos pillaban y nos hacían volver”, decía el norteamericano.

Las editoriales también han aprendido la fórmula. Antes, imprimían 2.000 ejemplares y cruzaban los dedos. Si llegaban a 10.000 era un súper ventas. Ahora se compinchan el editor, el agente y el escritor para cocinar un libro. Y como decía un artículo de Nuria Azancot para “El Cultural”, tratan de que "un libro venda bien. Hablamos , claro está, de best sellers, con crimen y misterio a lo ‘Código da Vinci’ si es posible".

Es decir, ponen en marcha una maquinaria de marketing, contactos y relaciones públicas, al tiempo que las rotativas están imprimiendo decenas de miles de ejemplares. Por ello Antonia Kerrigan, la agente literaria de Gómez, se fue en 2006 a la Feria del Libro de Frankfurt y mostró unos capítulos y la síntesis del libro. Allí cerró las ediciones italiana, holandesa y americana. Se contrató en diecinueve países, y la editorial Dutton de EEUU pagó 175.000 dólares por el libro, cuando todavía no había salido en España. 'El Espía de Dios' salió con una tirada de 50.000 ejemplares, a la que siguieron reediciones, todas las cuales llevaban una banda que decía "más de 50.000 ejemplares vendidos", truco que a su vez retroalimenta las ventas y crea la profecía autocumplida perfecta.

Hoy Gómez-Jurado se ha convertido en un autor-marca: presenta los libros en El Corte Inglés, sale preparando menestra de verduras con Alberto Chicote, aparece en las entrevistas en televisión en especiales de Navidad, se deja fotografiar mordiendo plumas, concede entrevistas al célebre David Broncano y su programa de Movistar 'La Resistencia' donde lanzaron ejemplares de sus libros al público, sale compartiendo sofá con Berto Romero en el programa 'Late Motiv' de Andreu Buenafuente. Es el método Santiago Segura para marketing. Popular y efectivo.

Además, su estampa ha cambiado mucho. De chico con gafas repeinado, mofletes, con cara de bueno y vistiendo camisas, a autor que no abandona sus camisetas negras, barba corta, canas cuidadas y cara de 'enrollao'. También es verdad que han pasado 14 años de su salto a la fama.

En 2015, dijo a TLP-Canarias (Tenerife Lan Party) que no era rico. Ahora va camino de entrar en el territorio de las rentas altas de este país, pues se ha convertido en el autor más visible en todas las librerías, el Stephen King español. Ha logrado su sueño: vivir de los libros.