La guerra entre sindicatos en Endesa lleva la negociación del convenio ante la justicia

La guerra sindical abierta en Endesa se recrudece. CCOO y el Sindicato Independiente de Energía (SIE) han interpuesto una demanda ante la Audiencia Nacional con la que intentan impugnar la constitución de la mesa negociadora del VI Convenio Colectivo al considerar que la dirección de la empresa otorgó la "mayoría absoluta" a UGT y se ha producido así una "evidente vulneración del derecho de la plantilla" a participar en las negociaciones. El juicio está previsto para el 14 de noviembre, aseguran fuentes sindicales a La Información.

Empresa y sindicatos empezaron las conversaciones ya con el pie cambiado. La negociación comenzó el 19 de julio y continuó el 14 de septiembre tras el parón de agosto. Hasta la fecha, van ocho encuentros y en noviembre se volverán a citar los días 7, 16, 23 y 30. CCOO y SIE denuncian que se redujo el número de miembros de la mesa con el fin de "favorecer" a UGT con "mayoría absoluta y en contra de los porcentajes de representación reales de la plantilla". Para los anteriores convenios, la mesa estaba compuesta por 11 miembros y ahora está formada por 9 (siempre tiene que ser número impar), con cinco representantes de UGT, lo que supone el 50,99%, tres de CCOO (34,58%) y uno (14,43%) de SIE.

Además, afirman que se están computando "mandatos caducados" con el fin de dar validez a representantes sindicales elegidos hace ocho años y que "no han sido reelegidos" como correspondería. Tras los debates sobre el recuento de delegados y la posición de SIE y CCOO de no reconocer a los que tienen mandato prorrogados al no haberse podido celebrar las elecciones en el momento de constituir la comisión negociadora, la dirección de la empresa solicitó que se analizaran conjuntamente por parte de los tres sindicatos cada uno de los procesos electorales, tanto los renovados como los prorrogados.

258 delegados para UGT, 175 para CCOO y 73 para SIE

De este modo, según UGT, en base a la jurisprudencia de diversas sentencias sobre delegados a computar, se reconoció que son válidos un total de 506 delegados, correspondiendo 258 a UGT, 175 a CCOO, 73 a SIE y otros tres a CIG, que no alcanza el mínimo para estar en las negociaciones. "COO y SIE pretenden, una vez más, conseguir en los tribunales la mayoría que les han negado las urnas en los procesos electorales celebrados en Endesa hasta la fecha", responden desde UGT, mientras fuentes de la compañía consultadas por este medio han preferido no hacer comentarios y mantenerse al margen.

"Nuevamente han interpuesto una demanda alegando que se ha vulnerado su derecho fundamental a la libertad sindical en la constitución de la comisión negociadora del VI convenio colectivo, cuando lo que realmente subyace con la interposición de la misma, es modificar las mayorías que ha decidido la plantilla del Grupo Endesa con sus votos. Negar constantemente la representación mayoritaria que ostenta UGT es ningunear los resultados electorales; y pretender alterar la composición de la comisión negociadora del convenio a su mera conveniencia resulta poco democrático, composición que no hay que olvidar fue el resultado de una intensa negociación entre todas las partes, CCOO y SIE incluidas obviamente, en la que se establecieron idénticos criterios para todos", añade el sindicato mayoritario.

En este sentido, UGT afirma que acreditará tantas veces como sea necesario su mayoría. "Mayoría con la que seguir trabajando para conseguir el mejor convenio colectivo posible, así como las mejores condiciones para toda la plantilla de Endesa, sin excepción alguna, agradeciendo con nuestro trabajo, y siempre desde el más absoluto respeto, la confianza que los trabajadores han depositado en nuestra organización”, sentencia.

CCOO pide reducir la jornada a 35 horas semanales

En línea con el acuerdo entre PSOE y Sumar para formar un nuevo Gobierno de coalición, desde CCOO han planteado reducir la jornada laboral a 35 horas semanales (1.561 horas anuales). El sindicato señala que la jornada lleva 20 años congelada y que esta bajada "es necesaria para mejorar la conciliación y el bienestar de la plantilla". En cuanto a la propuesta de extender la jornada continua a toda la plantilla, Endesa ha sugerido eliminar las jornadas de convenios de origen y simplificar el actual esquema en varias tipologías de jornada. Por su parte, en relación al teletrabajo, la dirección ha manifestado que ya se dispone de un acuerdo (hasta junio de 2024) y que se negociará cuando toque.

Sobre los apartados de protección social complementaria y dietas y gastos de desplazamiento, solicitan entre otras medidas, incluir el Plan de Incapacidades en el convenio, así como extender el complemento para los casos de incapacidad temporal al 100% desde el primer día de baja. Asimismo, piden elevar los valores de las dietas anualmente conforme al IPC y revisar de los gastos de desplazamientos en función del incremento de los carburantes según el INE. CCOO asegura que la compañía se ha opuesto.

A mediados de mayo se conoció que CCOO y SIE también habían denunciado el actual convenio colectivo, cuya vigencia expira a finales de este año. En opinión de ambos, "es particularmente regresivo y objetivamente peor que el aplicable en otras empresas del sector". La negociación del anterior acuerdo marco de la eléctrica ya fue espinosa y se tuvo que resolver con un laudo arbitral dictado por el exministro Manuel Pimentel, después de 26 meses sin acuerdo entre los sindicatos y la empresa.

Recorte del consumo de luz gratuito a la plantilla

El principal motivo de conflicto fue el recorte del consumo gratuito a un tope de 6.000 kilovatios hora (kWh) al año. En el laudo se devolvió al personal pasivo de Endesa el derecho a recuperar un consumo bonificado por la empresa de hasta 9.000 kWh distribuido en dos tramos, 6.000 kWh compensados al 100% y 3.000 kWh adicionales reconocidos al 50% del precio establecido para la retribución en especie (APV). También se establecía en 6.000 kWh el consumo bonificado al 100% para el conjunto de la plantilla. En los dos casos, la potencia máxima bonificada sería de 5,75 kilovatios (kW), mientras a las segundas residencias se les aplicaba el precio APV.

Por otro lado, el V convenio recogía una revalorización de los sueldos en 2022 de un promedio del 5,9%, así como el incremento de otros conceptos salariales. En cuanto a beneficios sociales, introdujo ayudas para estudiar, que representaron un nuevo beneficio para más del 60% de la plantilla, y estableció un fondo de ayudas directas a trabajadores que tienen hijos con discapacidad (del que se benefician unos 200 trabajadores).