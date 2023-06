Endesa y trabajadores negociarán el nuevo convenio con una 'guerra' sindical abierta.

Endesa y los trabajadores comienzan las negociaciones del VI Convenio Colectivo con el pie cambiado. La dirección de la empresa y los sindicatos han acordado la constitución de la mesa negociadora a regañadientes tras la 'guerra' que enfrentan UGT, que cuenta con la representación mayoritaria, CC OO y el Sindicato Independiente de Energía (SIE). Fuentes sindicales aseguran a La Información que en estos días se firmará el acta de constitución y que está previsto que en julio se celebrarán las dos primeras reuniones.

El proceso para cerrar el nuevo acuerdo de bases, que afectará a unas 9.000 personas, se prevé largo después de que CC OO y SIE hayan asegurado que acudirán a la justicia al configurarse la mesa de negociación "al servicio de la dirección" y del sindicato firmante del V convenio", haciendo referencia a UGT. En concreto, denuncian que se ha reducido el número de miembros de la mesa con el fin de "favorecer" a UGT con "mayoría absoluta y en contra de los porcentajes de representación reales de la plantilla". Para los anteriores convenios, la mesa estaba compuesta por 11 miembros y ahora se ha reducido a 9 (siempre tiene que ser número impar), con cinco representantes de UGT, lo que supone el 4,59%, tres de CCOO (3,11%) y uno (1,30%) de SIE.

"La representación que emana de este acuerdo es un fraude a la democracia que envía un peligroso mensaje de inseguridad e intranquilidad a la plantilla de Endesa respecto a la legitimidad de un convenio que se pretende negociar en estas condiciones. Por ello, CCOO y SIE nos vemos en la obligación de acudir a la justicia para que la mesa de negociación se constituya conforme a principios democráticos", añaden.

Mandatos prorrogados

Además, afirman que se están computando "mandatos caducados" con el fin de dar validez a representantes sindicales elegidos hace ocho años y que "no han sido reelegidos" como correspondería. "El caso de Madrid es flagrante, pero también se han paralizado en otros centros muy relevantes como Borbolla (Sevilla)", subrayan. De su lado, fuentes de UGT apuntan que la negociación de la mesa ha sido "totalmente transparente" y que tienen los miembros que les corresponde en función del número delegados. De este modo, indican que, tras los debates sobre el recuento de delegados y la posición de SIE y CC OO de no reconocer a los delegados con mandatos prorrogados por no haberse podido celebrar aún las elecciones en el momento de constituir la comisión negociadora, la dirección de la empresa solicitó que se analizaran conjuntamente por parte de los tres sindicatos cada uno de los procesos electorales, tanto los renovados como los prorrogados,

Según UGT, en base a la jurisprudencia de diversas sentencias sobre delegados a computar, finalmente se reconoció que son válidos un total de 509 delegados, correspondiendo 258 (50,99%) a UGT, lo que supone 15 menos de los inicialmente presentados, 175 (34,59%) a CC OO, 73 (14,43%) a SIE y otros tres a CIG, que no alcanza el mínimo para estar en las negociaciones.

En UGT explican que los procesos electorales que promovió en marzo de 2020 de forma generalizada en todos los centros de trabajo en los que ostentaba mayoría se tuvieron que aplazar por el estado de alarma y que posteriormente cuando se fueron a reiniciar, algunos de ellos fueron impugnados y se encuentran suspendidos a la espera de sentencia del Tribunal Supremo. Quedan pendientes de celebrar elecciones sindicales para aproximadamente un 20% de la plantilla de Endesa. "Por este motivo, en el momento en que se solicita la comisión negociadora de un nuevo convenio, hay procesos electorales que han supuesto la renovación de los delegados de personal y comités de empresa y otros que aún mantienen su mandato por no haberse podido celebrar elecciones", matizan desde el sindicato.

A mediados de mayo ya se conoció que CC OO y SIE habían denunciado el actual convenio colectivo, cuya vigencia expiraba a finales de este año, al considerar que "es particularmente regresivo y objetivamente peor que el aplicable en otras empresas del sector". La negociación del anterior acuerdo marco de la eléctrica ya fue espinosa y se tuvo que resolver con un laudo arbitral dictado por el exministro Manuel Pimentel, después de 26 meses sin acuerdo entre los sindicatos y la empresa.

El principal motivo de conflicto entre sindicatos y empresa fue el recorte del consumo gratuito a un tope de 6.000 kilovatios hora (kWh) al año. En el laudo se devolvió al personal pasivo de Endesa el derecho a recuperar un consumo bonificado por la empresa de hasta 9.000 kWh distribuido en dos tramos, 6.000 kWh compensados al 100% y 3.000 kWh adicionales reconocidos al 50% del precio establecido para la retribución en especie (APV). También se establecía en 6.000 kWh el consumo bonificado al 100% para el conjunto de la plantilla. En ambos casos, la potencia máxima bonificada sería de 5,75 kilovatios (kW), mientras a las segundas residencias se les aplicaba el precio APV.

Por otro lado, el V convenio recogía una revalorización de los sueldos en 2022 de un promedio del 5,9%, así como el incremento de otros conceptos salariales. En cuanto a beneficios sociales, introdujo ayudas para estudiar, que ha representado un nuevo beneficio para más del 60% de la plantilla, y estableció un fondo de ayudas directas a trabajadores que tienen hijos con discapacidad (del que se benefician unos 200 trabajadores), entre otros.

Acuerdo marco de garantías

Junto a la firma del convenio se rubricó el acuerdo marco de garantías, que recoge la voluntad de Endesa, negociada y acordada con la representación social, de dotar de la máxima estabilidad en el empleo, garantizando la ocupación efectiva hasta donde sea posible y, cuando no lo sea, apostando por proteger a los empleados ante situaciones de reorganización o reordenaciones societarias que pudieran darse, incluyendo fórmulas de desvinculación de la compañía no traumáticas. Ahora, desde UGT explican que llevan unos ocho meses trabajando con la plantilla a través de una 'plataforma informática de reivindicaciones' para recoger las demandas de los trabajadores de cara a la negociación que viene.