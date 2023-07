H&M y sindicatos sellan la paz tras pactar mejoras salariales y aumentos de plantilla

La multinacional textil H&M y representantes de los trabajadores han refrendado el acuerdo por el que ponen fin al conflicto laboral abierto entre ambas partes después de que los empleados convocasen varias jornadas de huelga para reclamar mejoras salariales y denunciar excesos en la carga de trabajo por escasez de personal. Los sindicatos han refrendado, con pequeñas aclaraciones, el preacuerdo suscrito el pasado 28 de junio con la dirección de la compañía en España.

La firma de moda ha sellado el "incremento de recursos efectivos" en 91 de sus tiendas, por un total de 23.178 horas de trabajo. Este aumento de personal se dará vía contrataciones y mediante ampliación de contratos y horarios, como es el caso de 60 empleados que actualmente están a tiempo parcial, y que verán extendido su turno a partir de septiembre, aunque podrían adelantarse al mes de agosto.

Este pacto también incluye un nuevo incentivo sobre ventas vigente hasta el año 2025 para todo el personal de H&M en tienda de hasta 50 euros al mes, que estará ligado a la presencia efectiva en tienda, independientemente de la jornada contratada, con el fin de reducir el absentismo laboral en la compañía.

Aquellos empleados que fallen más de 5 días a su puesto de trabajo no cobrarán este plus, que descontará proporcionalmente los días no trabajados, sin que se incluyan vacaciones, permisos, licencias ni contingencias. En aquellas tiendas que no se alcancen el objetivo de ventas de un mes se revisará la aplicación de este incentivo.

La compañía también ha acordado el abono de un nuevo plus de responsabilidad mínimo por categoría, aplicable a los puestos de "Store manager", "Department manager", "Visual merchandiser" y COR, que se abonará desde septiembre, con efectos retroactivos desde el 1 de julio.

Este plus oscila entre los 2.400 y 3.600 euros anuales, siendo abonado en 14 pagas proporcional a la jornada, que tampoco será compensable ni absorbible. También se ha acordado el pago de un complemento salarial de 1.000 euros para el puesto de "sales advisors" a abonar desde septiembre (retroactivo desde el 1 de julio) y que tampoco es compensable ni absorbible.