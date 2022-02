IAG revela que Air Europa negocia ya con competidores y avisa de los riesgos

Tensión máxima por la compra de Air Europa. IAG, el grupo hispano-británico dueño de Iberia, acaba de reconocer públicamente que la compañía de Globalia les ha comunicado que ya negocia con otros competidores europeos. Los nuevos pretendientes, que podrían ser Lufthansa o Air France, llevarían al traste de una vez por todas la operación. El consejero delegado de la compañía, Luis Gallego, ha afirmado que, de confirmarse la compra de Air Europa por otro rival, el proyecto de conectividad de Madrid-Barajas se iría al traste.

Las declaraciones de Gallego han supuesto un jarro de agua fría a la posibilidad de reconducir la negociación por la compañía española, cuyo proyecto de compra se había paralizado oficialmente en diciembre por las dificultades provocadas por la pandemia. No obstante, ambas partes seguían negociando durante 2022 con un nuevo esquema para la adquisición, en la que Iberia ya no compraría el 100% de la compañía, sino un 50% menos una acción para no consolidar la deuda que arrastra Air Europa.

Ahora se suman nuevas dificultades, tras reconocer que Air Europa tendría nuevos pretendientes y que, además, el pago de 75 millones de euros abonados a final de año como indemnización no sería ningún obstáculo para estos competidores a la hora de poder efectuar una oferta vinculante. "Los que iniciamos las conversaciones hace ya tres años para comprar la compañía hemos sido nosotros", ha dicho Gallego. "Los que han empezado a hablar con otros han sido ellos", ha añadido.

Las palabras de Gallego, que han sido secundadas por Javier Sánchez Prieto, máximo ejecutivo de Iberia, son una respuesta a las declaraciones de Juan José Hidalgo, fundador de Air Europa y del holding turístico Globalia. Hidalgo, quien históricamente se ha enfrentado en el plano comercial con Iberia por las rutas hacia Latinoamérica desde España, mostró su enfado públicamente y afirmó que, por el momento, prefería ir en solitario antes que seguir negociando con IAG.

Con todo, el futuro de Air Europa sigue sin despejarse. La aerolínea se ha agarrado a la recuperación del tráfico aéreo e ingresa ya más de lo que gasta, pero su nivel de endeudamiento invita a pensar que no podrá seguir en solitario eternamente. A ello se suma el condicionante del Gobierno a través de la SEPI, que prestó 475 millones de euros a la aerolínea para que sobreviviese y desde entonces tiene influencia en la toma de decisiones de la compañía. El Ejecutivo ya ha afirmado que no va a dejar caer a la aerolínea y que, incluso, estaría dispuesto a convertir parte de ese préstamo en capital para pasar a ser accionista.

Air France y Lufthansa, en el radar

Sobre los posibles competidores que podrían terminar adquiriendo Air Europa, IAG ha preferido no dar nombres. Sin embargo, en el sector sobrevuelan dos posibles candidatos desde hace tiempo: Lufthansa y Air France. Hay que recordar que el segundo de ellos ya negoció por la aerolínea de Globalia en 2019, incluso antes de que apareciese la antigua aerolínea de bandera española.

Todavía es pronto para saber de qué lado caerá la compra de Air Europa. Sobre todo, porque la Comisión Europea debería volver a pronunciarse y tener en cuenta que tanto la francesa como la alemana han recibido financiación de sus respectivos gobiernos para capear la crisis sanitaria. Y a Iberia no se lo puso nada fácil, habida cuenta de que la suma de ambas compañías daban como resultante una aerolínea demasiado poderosa hasta en 70 rutas de corto y largo radio. Bruselas no dudó en admitirlo y afirmó a finales de diciembre que, en los términos contemplados, no iba a autorizar la operación.

IAG, por su parte, seguirá enfocada en el corto plazo en el regreso a la rentabilidad, después de haber recortado enormemente las pérdidas este año. Sobre futuras operaciones de adquisición, el grupo recuerda que siempre ha defendido la consolidación en el sector. En el pasado intentaron hacerse con otras aerolíneas, como Norwegian. Y en los últimos meses, el posible final del culebrón de Air Europa ha despertado la especulación en el mercado y la aparición de alternativas. Analistas han apuntado el nombre de Easy Jet como nueva pieza en el puzzle de IAG y la prensa italiana ha hecho lo propio con ITA Airways, aunque desde el entorno del grupo hispano-británico se da por prácticamente descartada esta opción.