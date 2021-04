Iberia espera avanzar en el proceso de compra de Air Europa antes de 2022

El consejero delegado de Iberia, Javier Sánchez-Prieto, ha señalado este miércoles que están trabajando con las autoridades de Competencia en la adquisición de Air Europa, a la par que abordando la operación con el Gobierno y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), por lo que espera "saber algo" sobre ella antes de final de año. Sánchez-Prieto, que ha participado en el foro 'Wake UP Spain' organizado por El Español, ha reiterado que la compra de Air Europa es una operación "buena para España", ya que hará "más resiliente" al grupo IAG.

En este sentido, ha indicado que hay que tener en cuenta que el país compite con otros países, por lo que esta integración "va a ser buena para España y para los consumidores, porque lo que se persigue es crecer". Además, ha subrayado que no es como una integración bancaria "donde sobran sucursales", ya que en esta "no sobran aviones", si no que hacen al sector más fuerte al permitir que, en la siguiente crisis, Air Europa pueda beneficiarse de los instrumentos financieros de IAG y "no tenga que ir a la SEPI".

"Las medidas han mitigado los aspectos más necesarios"

El directivo también se ha manifestado sobre las ayudas puestas en marcha por el Gobierno en apoyo de la economía, que, en su opinión, "han venido a mitigar, en el caso de Iberia, los aspectos más necesarios", como es el caso de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que han sido "una solución para que los trabajadores pudieran seguir teniendo un nivel relativo de ingresos" en un momento en el que "no había actividad ni trabajo".

No obstante, ha resaltado que Iberia estaba "relativamente bien preparada" ante este "shock financiero", con un "balance sólido", y ha recalcado que estar dentro del grupo IAG "es una ventaja al tener acceso a otras vías de financiación". El primer ejecutivo de Iberia también ha querido "romper una lanza en favor del turismo", porque "no es una casualidad que España sea una primera potencia mundial" y ha subrayado que el sector aéreo "es básico" para esta industria, ya que el 80% de los turistas accede al país a través de los aeropuertos, porque España "es como una isla".

En ese sentido, ha considerado que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno "se llama así porque primero hay que recuperar y luego transformar" para construir "un modelo turístico más resiliente".

Sánchez-Prieto se ha mostrado favorable a la iniciativa europea de implantar un pasaporte sanitario y ha indicado que "no es para sentir orgullo" la gestión que ha llevado a cabo la Unión Europea sobre la pandemia, ya que "hoy en día siguen existiendo requisitos distintos para viajar, que lo único que hacen es poner trabas al transporte primero y al desarrollo económico después". Por ello, ha considerado que hay que llegar al verano "con pasaporte digital sencillo" que refleje quién está inmunizado o dispone de pruebas que acrediten no ser portador del virus que facilite el turismo en el verano.