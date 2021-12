De Inditex a El Corte Inglés: las mujeres toman el mando de la empresa familiar

Pese al cuidado y la discreción marca de la casa de Inditex, el nombramiento de Marta Ortega como nueva presidenta a partir de 2022 ha causado mucho ruido dentro y fuera del gigante textil. Es el relevo generacional en España más esperado del año en la empresa familiar, dado que es una de las firmas más ilustres por su tamaño e historia. La compañía figura en este podio junto a Mercadona y El Corte Inglés, con quienes comparte ahora además la ejecución del plan de sucesión para pasar el testigo a la siguiente generación. El denominador común en todos ellos ha sido el desenlace, en el que las mujeres han sido las protagonistas por pasar a la primera línea.

La decisión que todavía resuena en el mundo empresarial no tiene ni 24 horas. Con apenas 37 años, la hija pequeña de Amancio Ortega tomará las riendas de la empresa más valiosa de la bolsa española relevando en el cargo a Pablo Isla. La hoja de ruta se ha acelerado y el mercado todavía no la ha entendido bien por el elevado peso y prestigio del presidente saliente, reconocido recientemente por su labor por distintas entidades (Harvard Business Review y Forbes) y haber sorteado la crisis del coronavirus. No solo Isla deja la primera línea, también lo hace su consejero delegado, Carlos Crespo, que no gozaba de la confianza de la familia Ortega, a la postre máximos accionistas de Inditex, y apenas ha estado dos años en el cargo. La nueva presidenta de la compañía no ejercerá hasta el próximo mes de abril y se rodeará de sus más afines.

La apuesta por colocar a Marta Ortega en la primera línea del grupo textil devuelve el poder sobre el control operativo de la compañía a la familia fundadora, después de que Amancio Ortega se retirara en 2011 de la primera línea a sus 74 años. El fundador se ha ido centrando en los últimos años en otras actividades estratégicas para su patrimonio, como las inversiones de su family office Pontegadea en sectores como el energético, el inmobiliario o las telecomunicaciones. No obstante, sus más allegados siempre recuerdan que no ha abandonado su rutina de pasarse por las instalaciones de Arteixo, donde la compañía tiene sus cuarteles generales.

El relevo generacional en Inditex es el hito más importante en la empresa familiar española en este 2021. El anterior se produjo en la siguiente cadena del país más relevante por volumen de negocio, El Corte Inglés. En la cadena de grandes almacenes fue Marta Ávarez quien tomó el mando en 2019. La hija adoptiva de Isidoro Álvarez tras el matrimonio de este con María José Guil no solo ocupó la presidencia de la compañía, sino también de la fundación Ramón Areces, fundador del grupo.

Aunque ambas Martas se han consagrado en la primera línea de las compañías, los procesos de sucesión ha sido distintos. El camino de Ortega se ha ido allanando con claros mensajes a los inversores, como el preaviso en forma de entrevista en la revista del Wall Street Journal. "Es algo en lo que venimos trabajando desde hace tiempo de manera muy discreta", reiteró este martes el propio Isla al respecto. Por contra, en la cadena de grandes almacenes el relevo fue mucho más accidentado. Álvarez tuvo que aliarse con Nuño de la Rosa, entonces consejero delegado de El Corte Inglés, y el resto del consejo de administración para sacar de la presidencia a Dimás Gimeno, su primo, con quien se enfrascó en una ardua batalla judicial. A sus 54 años, la ejecutiva se convertía en la primera mujer en ocupar la presidencia en los 79 años de historia de El Corte Inglés.

Las miradas en Mercadona

Si Inditex y El Corte Inglés ya han culminado su proceso de sucesión, Mercadona, la primera empresa en el top 3 de empresas familiares en España, solo ha abierto el debate. Con 72 años, Juan Roig, fundador y máximo responsable de la primera cadena de supermercados del país, se ha visto obligado a pronunciarse sobre quién será su relevo. "Sé quién me va a sustituir, pero él o ella no lo sabe", dijo a preguntas de los periodistas por última vez este año. No obstante, quiso alejar el proceso en el tiempo: "El día que no me encuentre bien designaremos a la persona y tendrá el mismo poder que yo; y si lo hace bien", manifestó. De momento, "me encuentro física y mentalmente muy bien", añadió.

Aunque Roig no ha querido dar ningún nombre, en la compañía se barajan muy pocas opciones. Una de ellas es Juana Roig (36 años), la menor de las cuatro hijas que el dueño de Mercadona tiene con Hortensia Herrero. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por ESADE, la benjamina de la familia ha ganado enteros en las quinielas tras haberse responsabilizado del impulso online de la cadena de supermercados, una de las asignaturas pendientes desde hace años.

La otra posible candidatura la presentaría otra de sus hijas, Carolina, quien trabaja en el área de marketing de la empresa de supermercados y es, además, la secretaria del consejo de administración. Sus otras dos hijas, Hortensia y Amparo, están más alejadas de la compañía. La primera está centrada en la escuela de empresarios EDEM, impulsada también por el propio Roig, mientras Amparo está centrada en su estudio de arquitectura, ERRE, a la vez que es consejera de varias sociedades patrimoniales de la saga.