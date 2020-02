Las inversiones de Santander en EEUU: el 60% son en entidades del propio grupo

Los mayores bancos de nuestro país, con grandes inversiones en Estados Unidos, han notificado a la SEC los detalles de sus posiciones en el país y qué sociedades son las que tienen participación en los distintos activos financieros. De hecho, la matriz de BBVA presentaba por primera vez el documento 13-F ya que hasta ahora lo realizaba de manera individual y su patrimonio gestionado asciende hasta 3.165 millones de dólares. Esta cuantía es más de tres veces inferior a la de su gran 'rival' en España, Santander, que presenta dicha documentación desde, al menos, finales de 2016 y que tiene invertidos más de 10.800 millones de dólares. No obstante, hay ciertos matices.

Santander ha presentado su cartera global en Estados Unidos de cinco de sus filiales: SAM Investment Holdings, Santander Equity Investments, Santander Holdings USA, Banco Santander International y Banco Santander International. Lo llamativo es que el grupo, al cotizar varias de sus filiales en Wall Street, tiene la mayor parte de sus inversiones en estas compañías. De hecho, la mayor inversión está en Santander Consumer USA Holdings, en la que tiene un 53,01% de su patrimonio o el equivalente a 5.739 millones de dólares. Porcentaje que se reducía durante el cuarto trimestre desde 60,93% motivado por un incremento de la inversión en otras compañías ya que no realizaba ni compras ni ventas de acciones entre octubre y diciembre.

La segunda posición también es en otra compañía del grupo: Grupo Financiero Santander México. El banco tiene invertido en la compañía, que cotiza en Nueva York, cerca de 645 millones de dólares o un 5,95% de su patrimonio. Este porcentaje sí es novedoso ya que se ha construido gracias a la compra de más de 95 millones de acciones realizadas durante los últimos tres meses de 2019 ya que anteriormente no tenía ninguna acción en sus carteras.

Mira también Santander sufre 'fugas' millonarias en sus dos fondos estrella de bolsa española

La inversión conjunta en estas dos entidades del banco asciende hasta cerca de 6.400 millones de dólares, por lo que si lo descontáramos del montante global la cifra en compañías que no sean del banco se situaría en los 4.400 millones, todavía por encima de los 3.165 millones que gestiona BBVA. Entre las grandes posiciones del banco presidido por Ana Botín estarían Alibaba, Visa, Amazon, Facebook y un ETF sobre el S&P 500.

Esta inversión en fondos cotizados (ETFs) copaba los primeros puestos en el caso de BBVA pero en Santander el peso es más reducido y no lo tiene en renta fija sino en renta variable como es el caso del SPDR S&P 500 ETF Trust, que replica la evolución del S&P 500 y en el que tiene cerca de 150 millones de dólares o en el Vanguard S&P 500 ETF, similar al anterior y con más de 77 millones. Esta gran diferencia viene motivada porque la gestora de BBVA tiene una gran presencia en fondos de renta fija.

Mira también De Apple a Beyond Meat: BBVA aflora por vez primera a la SEC su cartera en EEUU

El Santander ha realizado numerosos cambios durante el último trimestre de 2019 en sus inversiones en Estados Unidos. La entidad decidía irrumpir en 64 nuevos activos y optaba por liquidar la posición que tenía en otros 52. Además, reforzaba su peso en 138 inversiones mientras que reducía su presencia en otros 161. De hecho, la concentración es grande por parte de la entidad ya que las diez mayores posiciones acaparan el 72% del patrimonio invertido en Estados Unidos.

Estos cambios han provocado que durante el pasado curso su composición haya sufrido un cambio radical. Su mayor posición, a cierre de 2018, continuaba siendo Santander Consumer USA Holdings. No obstante, los siguientes puestos no estaban copados por tecnológicas como es ahora sino por fondos cotizados (ETFs). En este caso, no solo destacaban los relativos al S&P 500, que eran tres de ellos, sino que también tenía peso en renta fija a través del iShares Short Treasury Bond ETF, que invertía en bonos de Estados Unidos con un vencimiento de entre un mes y un año.