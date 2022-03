Japón se alinea con EEUU y suspende las transacciones en dólares con Sberbank. 

Los principales bancos de Japón suspenderán las transacciones en dólares con Sberbank, el mayor banco de Rusia, en coordinación con las nuevas sanciones impuestas por EEUU por la invasión rusa de Ucrania, según adelantaron hoy los medios locales. Los tres grandes grupos bancarios del país asiático, Mitsubishi Financial Group (MUFG), Sumitomo Mitsui Financial Group y Mizuho Financial Group, suspenderán las transacciones en dólares con Sberbank vía los Estados Unidos.

Estados Unidos agregó a Sberbank a su lista de entidades sancionadas a finales de febrero, a lo que ha sumado la prohibición desde este sábado de realizar transacciones en su moneda. La medida afectará a las operaciones de las empresas niponas que operan en Rusia, que deberán de buscar alternativas para realizar sus operaciones financieras, según apunta la información recogida en los medios locales.

La Unión Europea (UE), por su parte, no incluyó a Sberbank cuando expulsó a los principales bancos rusos del sistema de mensajería financiera Swift, por ser utilizado para procesar gran parte de las operaciones energéticas del bloque. El banco nipón Mitsubishi UFJ, perteneciente al grupo MUFG, también suspenderá todas las transacciones con Sberbank en otras divisas extranjeras, además del dólar. Hasta la fecha, los tres grandes bancos nipones habían suspendido sus operaciones con otros bancos rusos sancionados, como el Banco de Rusia y VTB, este último el segundo mayor de Rusia.

Japón ha ido sumándose a la ronda de sanciones que otros países del G7 y la UE han venido aplicando a Rusia desde su invasión de Ucrania, una lista que ya afecta en el país asiático a 101 ciudadanos rusos y 130 entidades de la federación, entre las que se encuentran la industria naviera, aeroespacial o tecnológica. Tokio también ha respaldado la exclusión de bancos rusos del sistema Swift o el veto de las exportaciones de semiconductores, maquinaria para la industria petrolera y otra tecnología con potencial bélico.