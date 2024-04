Los fármacos contra la obesidad ante la alta demanda y la amenaza de China

Vuelve el cartel de agotado en las farmacias. La alta demanda de los fármacos contra la obesidad y la diabetes está tensando una vez más la cadena de suministro de las principales farmacéuticas dedicadas a la producción de estos productos: la danesa Novo Nordisk y la estadounidense Eli Lilly. Mientras ambas compañías sufren para satisfacer la demanda, desde China coge cada vez más fuerza la amenaza de los biosimilares.

En Estados Unidos ha sido la local Eli Lilly quien ha comunicado que su cada vez más popular fármaco Mounjaro tardará más de lo previsto en volver a llenar las estanterías. El miércoles, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) alertó de distintas dosis (de 15mg, 12,4mg, diez miligramos y 7,5 miligramos) tendrán en abril “una disponibilidad limitada”, una advertencia que ya habían publicado en marzo.

La propia administración ha atribuido la escasez del medicamento al aumento de la demanda de estos fármacos, que se usan para tratar la diabetes. Su medicación hermana, el Zepbund de Eli Lilly, que está destinado para tratar la obesidad, también está teniendo problemas de suministro en Estados Unidos, según ha informado esta semana Bloomberg, a pesar de que la FDA no lo ha incluido en su lista de medicamentos de disponibilidad limitada. Por ahora, es imposible encontrar el fármaco en la farmacia de Amazon, socio distribuidor de Eli Lilly.

Eli Lilly ya tuvo que sortear la escasez de estos medicamentos el verano pasado y desde entonces ha asegurado que prevé aumentar “intensamente” su capacidad de producción. Para ello, uno de los planes de la farmacéutica estadounidense es construir una planta de inyectables en Alemania con una inversión de 2.500 millones de dólares, una fábrica que no estará operativa hasta 2027.

Los fármacos que sí se encuentran en las farmacias estadounidenses son los de la danesa Novo Nordisk para el tratamiento de la diabetes y la obesidad, Ozempic y Wegovy, según los datos de la FDA. Desde la compañía aseguraron a ABC News que habían incrementado el envío de los medicamentos de menor dosis durante los primeros meses del año para evitar la escasez ante el aumento de la demanda, aunque afirman que no pueden asegurar que todos los pacientes a los que se le ha recetado Wegovy puedan encontrar su medicamento disponible.

Donde la empresa sí ha alertado que cuenta con problemas de distribución ha sido en Alemania, por el aumento de la demanda. En una declaración de Novo publicada el martes en el sitio web del regulador sanitario alemán (BfArM), Novo instó a los médicos a que sólo recetaran el medicamento a pacientes que ya lo estuvieran tomando y que no se iniciaran nuevos tratamientos del medicamento para que todos los pacientes actuales no vieran afectada su regulación. Además, desde la compañía danesa subrayaron que los médicos sólo deben prescribir Ozempic en caso de que los pacientes tengan diabetes, y que dejen el fármaco Wegovy para tratar la obesidad, aunque cuenten con el mismo ingrediente activo.

Entre las prescripciones no autorizadas de la opción más barata de Ozempic para las personas que buscan perder peso, Novo señaló en la declaración de noviembre que racionaría los kits de inicio de Ozempic en Europa y reduciría los suministros de otro medicamento para la diabetes, Victoza, para dar prioridad a la producción de Ozempic. Entonces, la farmacéutica ya advirtió de que se esperaba una escasez de Ozempic a lo largo de 2024 de manera intermitente.

Cifras de récord

La escasez de medicamentos apenas empaña los resultados de récord que la alta demanda de estos fármacos están generando a ambas compañías. El principal interés se ha despertado en países como Estados Unidos, Brasil o Canadá, aunque rápidamente se ha ido extendiendo por todo el mundo. Son fármacos creados para tratar la diabetes, pero que también han sido aprobados e indicados contra el sobrepeso y la obesidad.

El mercado de la pérdida de peso puede alcanzar 100.000 millones de dólares en 2030, según Goldman Sachs. Según el informe 'Why Obesity Drugs May Be a New Blockbuster Pharma Category' de Morgan Stanley, Novo Nordisk y Lilly captarán alrededor del 40% de la facturación total de este mercado contra la obesidad para 2030.

De momento, a Novo Nordisk le ha servido para aumentar sus ganancias un 51% en 2023, hasta 11.225 millones de euros. Durante el año, las ventas netas de Novo Nordisk sumaron 31.156 millones de euros, un 31,2% más que en 2022, mientras que el margen bruto aumentó al 84,6% desde el 83,9%. Los buenos resultados se enmarcan en un momento no tan boyante para la industria después del auge del Covid-19, con grandes compañías como Bayer o Pfizer en procesos de reestructuración y planes de reducción de costes.

Por su parte, Eli Lilly obtuvo unos beneficios netos de 4.883,8 millones de euros en 2023 frente a las ganancias de 5.819,8 millones de euros contabilizados en el año anterior, un 16,1% menos por el aumento de los desembolsos en investigación y desarrollo (I+D) y en adquisiciones de otras compañías.

Además de las farmacéuticas, la compañía de distribución Amazon también ha apostado por ellos las últimas semanas. El gigante del comercio electrónico ha asegurado que ya se está beneficiando de la distribución de fármacos como Zepbound de Eli Lilly y Wegovy de Novo Nordisk, con los que espera conseguir “muchos ingresos”, según recogió Financial Times, la pasada semana.

La compañía estadounidense llegó a un acuerdo a principios de mes para dispensar medicamentos en nombre del servicio director al consumidor LillyDirect, del fabricante de Zepbound Eli Lilly. Junto con el producto de Eli Lilly, Amazon Pharmacy ofrece el medicamento de Novo Nordisk Wegovy, también para el tratamiento contra la obesidad, mientras la cadena de suministro de ambos productos está tensionada y limitada por el auge de la demanda.

La amenaza china

China también quiere hacerse con un trozo del pastel y amenaza con rebajar la ganancia de las dos grandes farmacéuticas occidentales. Un fabricante de medicamentos en China, Hangzhou Jiuyuan Gene Engineering, ha anunciado esta semana que ha desarrollado una versión biosimilar de Novo Nordisk y ha solicitado la aprobación para venderlo en el país asiático, que figura en los planes de expansión de Novo Nordisk.

La patente de la empresa danesa en China para el medicamento Ozempic expira en 2026, mientras que sus ventas en el país no paran de crecer. En 2023, la cifra de negocio del fármaco alcanzo 4.800 millones de coronas danesas (643,5 millones de euros), más que duplicando la facturación del año anterior y copando el 5% de las ventas globales del fármaco. El plan de expansión de Novo en el mayor mercado de Asia pasa por lanzar durante el próximo año Wegovy, un producto específico para la obesidad que podría ver amenazado su desarrollo en la región ante la competencia de biosimilares más económico.