El regreso del Mobile World Congress: menos aforo y varios controles Covid

Habrá Mobile World Congress este año en Barcelona. Aunque no tendrá nada que ver con los anteriores por culpa de la pandemia. El consejero delegado de GSMA, John Hoffman, asegura que el MWC volverá a la capital catalana este 2021, a pesar de la crisis sanitaria, aunque "será un evento diferente al de ediciones anteriores", con menos visitantes y rigurosas medidas de seguridad para evitar contagios. En un artículo enviado a los medios, Hoffman explica que la patronal GSMA, organizadora del Mobile, trabaja "incansablemente" con Fira de Barcelona, el Ayuntamiento, la Generalitat, el Gobierno y Turismo de Barcelona para hacer realidad la celebración de la mayor feria tecnológica del mundo, que tuvo que cancelar su edición de 2020 a causa de la crisis del coronavirus.

"Hemos logrado un progreso significativo para llegar a este punto y ahora estamos 100% centrados en traer de vuelta el evento, en persona, del 28 de junio al 1 de julio de este año", afirma el máximo responsable de GSMA, patronal que reúne a unos 800 operadores de telefonía móvil y más de 200 empresas tecnológicas de todo el mundo.

Ahora que se cumple un año del anuncio de la cancelación de la edición de 2020, Hoffman señala que fue una decisión difícil, que "no se tomó a la ligera", y que en aquel entonces nadie era consciente del impacto real de la pandemia. "Si nos equivocábamos, provocaríamos una profunda perturbación y consecuencias para más de 2.300 expositores y más de 100.000 asistentes, sin mencionar el impacto en negocios, trabajadores y la comunidad local", explica el directivo, que subraya que, sabiendo lo que sabemos ahora, puede garantizar que la decisión de cancelar "fue la correcta".

"La cancelación ayudó a detener la propagación del virus en Barcelona y más allá, salvando vidas como resultado", remarca el CEO de GSMA, que recuerda que recibió algunas críticas es ese momento, en parte porque el MWC fue la primera gran conferencia internacional que se suspendió por la pandemia. Sin embargo, eventos de todo tipo fueron desapareciendo en semanas y meses posteriores de los calendarios feriales de todo el mundo.

La propia GSMA se ha visto obligada este último año a transformar algunos de sus eventos presenciales en virtuales, pero a pesar de este éxito "faltaba algo": "Algo único y estimulante como la conexión humana cara a cara, que simplemente no podemos replicar digitalmente".

Esta conexión en persona, recalca Hoffman, es lo que ha hecho que el MWC de Barcelona tenga tanto éxito. "Tiene una reputación inigualable como espacio para hacer negocios, innovar y llegar a acuerdos importantes. El increíble entorno de Barcelona juega un papel muy relevante en todo ello, y la ciudad en sí se ha convertido en la Mobile World Capital para la comunidad móvil y tecnológica internacional, que ha sido recibida con los brazos abiertos año tras año", explica.

Incide Hoffman en que el MWC 2021 será riguroso con los procesos sanitarios y de seguridad y que no se asumirán "riesgos innecesarios". Además, combinará elementos de la plataforma digital Thrive "para crear un evento verdaderamente híbrido para aquellos que no pueden asistir en persona". John Hoffman sostiene que planificar en una pandemia significa gestionar una gran cantidad de incertidumbre, "pero no es insuperable".