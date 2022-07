Cabify da entrada a Mutua con un 1,2% en la primera ronda desde el año 2018

Y finalmente Cabify salió a por capital. La startup española acaba de anunciar el cierre de una ampliación de capital en la que ha participado Mutua Madrileña, que se hace con un 1,26% de las acciones. La operación, cuyo importe total no se ha hecho público, se habría ejecutado a una valoración "ligeramente superior" a la fijada en la última ronda, tal y como la startup ha reconocido a la plantilla. No hace mención a cuál es esa transacción, pero la realidad es que la última ampliación relevante se fijó en el año 2018 y la 'capitalización' era de 1.400 millones de dólares.

Hasta ahora, Cabify había evitado salir al mercado del capital riesgo para levantar rondas de financiación. Lo intentó a finales del año 2019, pero no fue posible. Después estalló la pandemia del coronavirus y trató de busca formas alternativas para contar con dinero con el que seguir operando. Primero fue con la venta de acciones de Glovo -con las que sumó cerca de 50 millones de euros-. Luego fue con financiación bancaria y también del Banco Europeo de Inversiones. Ahora llega esta ampliación de capital, cuyo importe no se ha hecho público.

La startup no ha hecho querido precisar ese importe y el reparto de la transacción: si es sólo capital o también se ha suscrito un intercambio accionarial. Hay que recordar que Mutua Madrileña ya era el mayor accionista externo de Movo, la división de patinetes y bicicletas eléctricas que había creado Cabify (y en la que también compartía accionariado con el gigante alemán Delivery Hero, dueño de Glovo).

La valoración tampoco se ha hecho pública. Pero en un correo interno enviado a la plantilla, consultado por La Información, la empresa ha insistido en que ese 'precio' es "ligeramente superior" al que se fijó en la última ronda de financiación. No hace mención a cuál es esa transacción. Pero todo apunta a que es la de 2018, en la que el gigante japonés Rakuten aportó prácticamente todo el dinero. En aquella ocasión se convirtió en unicornio con 1.400 millones de dólares de 'capitalización'.

Llama la atención el cierre de la operación a esa valoración teniendo en cuenta la situación del sector, con más competencia (tras el aterrizaje hace ya más de un año de Bolt en España), y de las startups, con relevantes ajustes. En 2020, últimas cuentas disponibles, la empresa redujo su facturación en España a la mitad con algo más de 86 millones de euros. Perdió 42 millones, debido al deterioro de su participación en Vector Ronda Teleport, la filial de VTC que compartía hace varios años con Rosauro Varo.

Para el año 2021, la startup española esperaba unas pérdidas brutas de 14 millones de dólares (12 millones de euros al cambio), tal y como hizo público el consejero delegado del grupo, Juan de Antonio, el pasado mes de noviembre. Aún no se han publicado formalmente esas cuentas. En cuanto a la facturación bruta -es decir, todo lo cobrado por Cabify por viaje, tanto su comisión como lo abonado al conductor- se preveía alcanzar los 516 millones de dólares. En aquel momento, De Antonio insistió en que no necesitaban capital y planteaba la salida a bolsa como una opción y no como una obligación: "No necesitamos una ronda para seguir operando; teníamos una reserva de caja que nos ha permitido subsistir".

Cabify tiene a Rakuten, a través de su brazo de capital riesgo, como accionista de referencia. Llegó a contar con el 47% de las acciones después de haber invertido más de 230 millones de euros. A esto hay que sumar los préstamos que ha otorgado a la filial española. Se trataba de dos líneas de crédito que sumaban más de 33 millones de euros. Los japoneses se negaron en 2020 a convertir esa deuda en acciones, pues implicaba un fuerte descuento respecto a la última valoración.

El plan de Mutua

Este movimiento de entrada en el capital de la startup se enmarca en el plan estratégico hasta 2023 de Mutua, que contempla como ejes principales continuar acelerando la transformación digital del grupo, consolidar la expansión internacional, el crecimiento de su actividad de asesoramiento financiero y la entrada en nuevos negocios relacionados con la movilidad. Además, la aseguradora ha recordado en un comunicado su "aspiración por dar respuesta a las nuevas necesidades en movilidad que están surgiendo, ante los cambios económicos y sociales que se están produciendo y que están transformando nuestros hábitos de vida".

Para el unicornio español, este acuerdo supone una "nueva muestra de la solidez de la relación entre ambas compañías, que comparten objetivos comunes en materia de movilidad y sostenibilidad". El acuerdo también permitirá a la aseguradora ofrecer a sus clientes una mejor experiencia de usuario gracias al uso de esta plataforma desde su app.