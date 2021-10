Orange descarta acudir a la subasta del fútbol y analizará si recompra después

Orange no acudirá al fútbol. Al menos, a la subasta oficial de LaLiga que arrancará la próxima semana. La operadora de telecomunicaciones francesa descarta pujar en la licitación oficial junto a Telefónica y aguardará al resultado que salga del proceso para decidir cómo mantiene su posición respecto a este contenido premium y si acude a comprar los derechos al mercado mayorista y a plataformas digitales. Los galos son, junto a Telefónica, los únicos que ofrecen este servicio en sus paquetes convergentes en España.

Quedan apenas unos días para que arranque la licitación. LaLiga ya ha presentado sus credenciales ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha planteado un informe en el que analiza las condiciones y ha criticado la ampliación de los plazos y la potencial discriminación a Telefónica por la regulación. Ahora, Orange se mantiene a la expectativa antes de mover ficha.

Orange no tiene claro si se mantendrá durante los próximos años en el fútbol y se siente más cómoda en la retaguardia. El consejero delegado de la operadora, Jean François Fallacher, confirma que no acudirá a comprar los derechos, ni a pujar por ellos. Esto contribuirá a que no haya una inflación especial de los precios, que es básicamente lo que persigue LaLiga ante el 'fantasma' de la caída de ingresos.

Desde su llegada hace justo un año, el ejecutivo francés siempre se ha mostrado en contra de los elevados precios del fútbol en España y también de la fórmula de regulación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que sólo valora los clientes de televisión en general y los de fibra. La operadora ya pagó algo más de 300 millones para tener tanto LaLiga como la Champions League en esta temporada.

La semana pasada, la CNMC mostró su rechazo plano a la ampliación de hasta 5 años del periodo de explotación de los derechos de retransmisión. "Las supuestas eficiencias que argumenta la LNFP para ese incremento de la duración de los contratos son argumentos válidos para justificar la propia comercialización centralizada, pero no para avalar un incremento de la duración de los contratos contrario a la normativa de competencia de la UE", asegura en el informe.