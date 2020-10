La OTAN incorpora un servicio de Indra similar al Whatsapp que usan en el Ibex

La OTAN ha incorporado en su catálogo para el manejo de información restringida una solución tecnológica de Indra, denominada COMSec, que cifra de "extremo a extremo" las comunicaciones de datos, voz y mensajería tipo WhatsApp, y que en España ya utilizan empresarios del Ibex y altos cargos de gobiernos. Se trata de una aplicación contra el espionaje, que es compatible con dispositivos con sistema operativo iOS y Android, y que está cualificada para el manejo de información hasta nivel Alto, según el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en medios electrónicos de la Administración Pública, según han informado a EFE fuentes de Indra.

Concretamente, lo que ha incorporado la OTAN a finales de agosto, es una versión de esta solución denominada "COMSec Admin+", que en su caso solo es compatible con el sistema operativo Android. La OTAN lo ha autorizado para el manejo de información clasificada con el nivel "Restricted", es decir, de difusión limitada. Este nivel está establecido para información clasificada, que causaría efectos indeseados si estuviera públicamente disponible. Para hacerse una idea, la información "Restricted" está en el nivel cuatro en una escala de valores de O a 5, siendo el 0 el más sensible y 5 el menos.

Al margen de la versión concreta incorporada por la OTAN, la solución de COMSec ya es utilizada en España desde hace tiempo por empresas de gran tamaño (tipo Ibex-35), altos cargos y funcionarios de administraciones públicas (gobiernos, instituciones), y efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad principalmente. También la están utilizando pymes con un alto perfil internacional. Son empresas de sectores variados, desde banca, a energéticas, construcción, bufetes de abogados y, en general, compañías donde, por el tipo de información que manejan o por el tipo de interlocución que mantienen, necesitan garantizar la privacidad y la seguridad en sus comunicaciones móviles, según las fuentes de Indra.

La actual crisis sanitaria y el teletrabajo han llevado a muchas administraciones y empresas de todos los sectores a buscar operaciones para sus negocios de forma segura. Así, desde que se desató la pandemia, los usuarios están declarando a Indra que usan esta solución tecnológica incluso cuatro veces más que antes del coronavirus, según las fuentes de la compañía.

Indra, que no ha ofrecido datos del número de clientes que lo usan por cuestiones de seguridad, sí ha precisado es que el uso de esta solución no solo es para comunicaciones de voz, sino también el envío de ficheros, chat y videollamadas.

Las soluciones COMSec son B2B ("business to business" -es decir, entre empresas-) y no se pueden descargar desde ningún sitio público. Por la confidencialidad de la información, los usuarios quieren que este tipo de informaciones no pasen por servidores que no estén controlados por la propia organización, ya no en su descarga solamente, sino en su administración e instalación entre sus usuarios. Esto les diferenciaría del patrón que usan aplicaciones como las de mensajería instantánea general tipo Whatsapp, según las fuentes.

La solución COMSec cuenta con una serie de características que garantizan la privacidad, entre ellas una agenda asimétrica no compartida, con la que los usuarios no conocen sus teléfonos de móvil convencional, no necesidad de SIM y permite la confirmación de lectura, el borrado y la efimeridad del mensaje. La interlocución está protegida extremo a extremo entre distintas organizaciones y permite ser integrado con el registro de llamada del móvil, es decir, permite un uso normal.

Esta solución contará con una nueva versión prevista para finales de este año, que supondrá una mejora en el interfaz adaptable al tipo de uso de las organizaciones; así como mejoras en la calidad de la llamada, búsqueda en agenda de contactos y ejecución de llamadas grupales en las que pueden entrar y salir participantes dinámicamente, según las fuentes.