El ICO aterriza en la startup de logística Paack con una inyección de 10 millones.

Nueva startup en el portfolio del fondo Next Tech del Instituto de Crédito Oficial (ICO). La entidad pública ha aterrizado en el accionariado de la startup española de gestión de la logística de la última milla Paack. Lo hace en una continuación de la ronda interna de 45 millones con accionistas existentes. La firma trata de acercar la rentabilidad después de años de una fuerte inversión y en la era ‘post-boom’ del comercio electrónico durante la pandemia. No es la única apuesta directa, más allá de los fondos, por parte de esta gestora. También ha entrado en Cabify, la firma de transporte de mercancías Trucksters y la de infraestructura satelital Xoople.

La transacción fue aprobada por la entidad justo después del verano, en el mes de septiembre, pero se ha hecho efectiva recientemente, según explican a La Información fuentes conocedoras. De esas cuatro rondas en las que ha participado con ese nuevo fondo de 4.000 millones de euros de dinero público, la de Paack es la segunda más relevante por detrás de los 20 millones de Cabify. Hay que recordar que este Next Tech no sólo entra en gestoras de capital riesgo españolas como K Fund o Seaya Ventures sino también en startups de manera directa.

La compañía, con sede en Barcelona y cofundada por Fernando Benito, Víctor Obrados, Xavier Rosales y Suraj Shirvankar en el año 2015, ha vivido una situación compleja debido al frenazo al comercio electrónico durante los años posteriores al ‘boom’ de la pandemia global del coronavirus. La compañía llevó a cabo una fuerte inversión en robots móviles autónomos para clasificación y recogida de productos en sus almacenes al calor de la ronda de 200 millones de euros levantada a principios de 2022 y liderada por Softbank. El crecimiento de este sector ha sido sensiblemente inferior a las previsiones que se habían marcado inicialmente impactado por la inflación y la situación macroeconómica.

Después de ese esfuerzo inversor la compañía cerró el año 2022 con unas pérdidas antes de impuestos agregadas de hasta 61 millones de euros. Las cifras de 2023 aún no se han dado a conocer pero la compañía mantiene como objetivo acercar la rentabilidad del negocio. En su último informe no financiero aseguraba que ahora el objetivo era la optimización de de la cuenta de resultados “aumentando su enfoque en la rentabilidad”. Entre esas decisiones se encuentra el cierre de Reino Unido para centrarse en los mercados de España, Francia, Portugal e Italia.

Queda por ver si sería necesario levantar más capital durante este ejercicio 2024. Hasta la fecha, entre las diferentes rondas, ha captado más de 350 millones de dólares. La empresa ofrece una solución logística, desde las entregas hasta la gestión del almacenamiento, para tres tipos de compañías: los grandes distribuidores multinacionales, los vendedores online más pequeños y los clientes que reclaman la entrega de productos ‘termosensibles’. Una de las grandes novedades que pusieron sobre la mesa fue la entrega programada, lo que llamó la atención de grandes ‘retailers’ como El Corte Inglés o el propio Amazon. Hoy sigue siendo proveedor de éstos y de otros grandes distribuidores.

Esta inyección de dinero viene como extensión a la ronda ejecutada en el verano, adelantada por La Información, y que fue liderada por Infravía Capital, la firma de ‘private equity’ con sede en Francia que también es socio significativo del unicornio español Jobandtalent. Fue una mezcla de capital -30 millones con la participación también de otros socios existentes en la empresa- y con 15 millones de euros en forma de pasivo tradicional y apoyo al circulante con BBVA. Esta transacción fue a través de la iniciativa Spark del banco español.

Pese a que Softbank había sido el líder relevante a través del segundo fondo de Vision Fund de la ‘megarronda’ de 200 millones de euros que se anunció a principios del año 2022, en el mes de enero -su negociación se llevó a cabo en el año 2021, marcado por el fuerte frenesí inversor del capital riesgo en startups-. En la ronda del pasado verano no lideró pero se desconocía cuál era el papel que había adoptado. La realidad es que sí que ha participado y, de hecho, el grupo incluye esta ronda dentro de las más relevantes que ha llevado a cabo con la firma durante el ejercicio 2023 junto con otras en startups internacionales. Lo hizo este mismo jueves en la presentación de los resultados del periodo entre abril y diciembre de 2023.

El mercado de las startups

El arranque del fondo Next Tech de Fondico, que ahora aterriza en Paack, ha sido tibio por la situación compleja que vive el capital riesgo especializado en startups ante el freno a la inversión vivido en el último año y medio. Hasta la fecha ha confirmado su respaldo a dos fondos lanzados por gestoras españolas: ha inyectado 100 millones en Leadwind, con 230 millones, puesto en marcha por K Fund y otros 100 millones para Andromeda, el vehículo para ‘climatech’ de Seaya Ventures. Pese a que en su momento se anunció la entrada en Cathay Innovation Fund III, la nueva firma del inversor franco-chino accionista de Glovo o Wallbox, no se incluye en su portfolio público. Se desconoce si es porque finalmente no se ha terminado de levantar finalmente.

El sector del capital riesgo español busca convertir este año 2024 en el de una recuperación progresiva de la inversión, aunque situándose lejos del techo alcanzado ese 2021. El pasado ejercicio se cerró con un desplome importante de más del 50% -según los datos de la patronal, que no incluyen algunas cifras de determinadas rondas, el descenso es del 60%-. En estas primeras semanas se ha culminado la ‘megarronda’ de 104 millones de dólares del unicornio Travelperk y la inyección de 15 millones de deuda de BBVA Spark en Cabify.