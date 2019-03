Inditex tampoco teme las elecciones y descarta cambiar sus planes en España

La incertidumbre electoral no parece afectar a los grandes de la distribución en España. Si este martes el presidente de Mercadona, Juan Roig, descartaba cualquier tipo de preocupación, un día después Pablo Isla va en la misma dirección. El primer ejecutivo de Inditex asegura que sus ingresos no se han visto afectados. "En 2018 nuestras ventas han seguido creciendo con superficie estable. No vemos ningún elemento destacable distinto en el ejercicio", ha indicado a los medios de comunicación tras presentar sus resultados de 2018. Por eso, descarta cualquier tipo de reestructuración.

Las declaraciones de Isla coinciden con el cierre de un año agridulce para Inditex. Ha vuelto a batir sus récords pero crece significativamente más despacio. En el ejercicio 2018 (que concluye a 31 de enero) ganó 3.444 millones de euros, pero sólo creció un 2%, el ritmo más lento desde 2013. Mientras, sus ventas repuntaron un 3%, hasta alcanzar los 26.145 millones de euros.

¿Qué hace entonces en España?

Crece, aunque a menor ritmo que el conjunto de países donde opera la multinacional gallega. En su mercado doméstico, sus ingresos repuntaron un 3% durante 2018. Ingresó 4.557 millones de euros, según ha desvelado Isla a los medios. El directivo, sobre todo, destaca que se trata de un repunte del 29% en el acumulado de los últimos cinco años. A escala global, Isla ha apuntado que el despegue de ventas en ese mismo periodo ha sido del 56%.

En España, se trata de ingresos en superficie estable, porque no abre nuevas tiendas, sino que cierra locales pequeños y abre otros más grandes. Y descarta cambiar el paso. "Bajo ningún concepto estamos pensando en una reestructuración en España", ha recalcado Isla. "Hay que diferenciar la operativa y el impacto divisa. Las ventas crecen de forma sostenida, los ratios sin el impacto divisa crecen de forma armónica con el crecimiento normal de la empresa", ha resumido.

Pablo Isla, como ya ha hecho en ocasiones anteriores, ha hecho énfasis en qué impuestos paga en España. Inditex aportó en 2018 más de 1.682 millones de euros en concepto de contribución fiscal. De ellos, señala, más de 900 millones de euros en impuestos soportados, con un 22% de tasa efectiva en Impuesto de Sociedades. Se trata, indica Isla, del 2% de la recaudación total en España por este concepto. En España, Inditex suma 1.635 locales, de los que 411 son locales de Zara. En el mundo, alcanza los 1.635 establecimientos.

A cambio de desilusionar con unas cifras más bajas de las previstas por los analistas, Inditex ha lanzado este miércoles un caramelo a los inversores en forma de aumento del dividendo ordinario y el anuncio de una retribución extraordinaria, lo que beneficiará sobre todo a su fundador y dueño del 60% del accionariado, Amancio Ortega.

Sin temor al Brexit

Isla también ha entrado a valorar cómo puede afectar el Brexit a la empresa, aunque sin entrar al detalle. "El escenario que, como compañía, menos nos gusta es un Brexit sin acuerdo", reconoce el presidente de Inditex. "pero estamos absolutamente preparados", ha remarcado.

Reino Unido, para Inditex, es un mercado más pequeño que otros países europeos. Allí suma 108 locales (de ellos 63 son 'Zaras'). Es una cifra menor a la de Francia o Italia, que alcanzan los 290 y 390 locales, respectivamente.

Tampoco habrá cambios en su estrategia de desplazarse a establecimientos más grandes, lo que conlleva absorciones (más de 50 en 2018 sólo en España), que también seguirán este año y frenarán en 2020, aunque Isla reconoce que la transformación no va concluir.

Y, sobre Zara Home, no habrá cierres aunque operativamente se 'una' a Zara. "La idea que tenemos a futuro es considerarla como una cuarta opción de Zara", ha justificado Isla. Una integración que se verá sobre todo en el online. "Buscamos sinergias operativas y de funcionamiento. Las tiendas van a seguir abiertas. Es un paso lógico en la vida de la cadena". ha resumido.