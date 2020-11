Pfizer ya se prepara para solicitar la autorización de su vacuna con urgencia.

La farmacéutica estadounidense Pfizer se prepara para solicitar de forma inminente la aprobación de emergencia de su vacuna contra la Covid-19, que ya ha superado los requisitos de seguridad fijados para su fase 3 de ensayos, según aseguró este martes el consejero delegado de la empresa, Albert Bourla.

Bourla se pronunció así en un foro organizado por The New York Times y en otro del medio especializado en salud STAT News, después de que su empresa y su socio BioNTech anunciasen el 9 de noviembre que la vacuna tiene una efectividad superior al 90%. "Estamos muy cerca de solicitar la autorización de emergencia", dijo el principal responsable de la farmacéutica, que no quiso dar una fecha precisa para ese esperado paso.

Según Bourla, Pfizer ya ha recabado los datos de seguridad que requieren las autoridades sanitarias, que exigen a los fabricantes el seguimiento durante dos meses de al menos la mitad de las personas que recibieron la vacuna durante los ensayos de fase 3.

En las pruebas, que comenzaron el pasado julio, han participado cerca de 44.000 personas y, según las empresas, la vacuna ha mostrado una efectividad superior al 90% en los participantes sin evidencias previas de infección. Tras el anuncio de Pfizer y BioNTech, este lunes la biotecnológica Moderna dio a conocer resultados de las pruebas de su proyecto de vacuna, que apuntan a una efectividad de en torno al 94%.

Bourla, en el foro de STAT News, aseguró haber sentido alivio al conocer que hay otra vacuna exitosa y confió en que aún haya más, dado que la demanda global será superior a la capacidad de cualquier empresa. Cuando dieron a conocer el éxito de sus ensayos, Pfizer y BioNTech anunciaron que esperan producir 50 millones de dosis este año y 1.300 millones de dosis en 2021.