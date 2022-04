Podcast | "En Google el alza de sueldos la fija un algoritmo para evitar sesgos"

Hija y madre de familia numerosa Fuencisla Clemares, directora General de Google España y Portugal, cuenta cómo de niña era muy buena estudiante y se le daban muy bien las Matemáticas y las Ciencias. "Me divertía y cuanto más difícil era el problema que me ponían y que yo tenía que resolver, más adrenalina me generaba", comenta en su charla con 'La Información'. Ese hecho y el que su padre y sus hermanos mayores se dedicasen a los negocios le llevaron a estudiar Empresariales.

"Siempre he dicho que viendo donde he terminado, donde estoy ahora en este momento en mi carrera profesional y viendo cómo la tecnología impacta al mundo... pues en el fondo me hubiese encantado hacer una carrera más técnica, que me permitiera tener un 'background' más técnico del que tengo hoy y poder tener una perspectiva distinta sobre las cosas que están pasando", asegura.

En la compañía que dirige ven con preocupación cómo "el talento femenino tiene muchas más dificultades para desarrollarse en el mundo técnico". Pone como ejemplo que en la Unión Europea solo el 19% de los especialistas en tecnologías de la información y la comunicación sean mujeres y que en España ese porcentaje se reduzca al 1,1% en sectores donde existen oportunidades de hacer carrera y se ofertan puestos de calidad.

Fuencisla Clemares se muestra tajante al ser preguntada sobre las medidas necesarias para hacer menguar esa brecha en las carreras y profesiones STEM (acrónimo de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Desde su punto de vista, los permisos de paternidad -en la compañía se han extendido a 24 semanas, al igual que el de maternidad- son fundamentales y tienen "un impacto impresionante y más allá del que quizás yo inicialmente me pudiese imaginar", incide, puesto que igualan a hombres y mujeres en el trabajo y generan corresponsabilidad en el hogar para que las carreras profesionales de ambos progenitores funcionen.

Pero también cree que son importantes las medidas en el ámbito de la empresa. Así cuenta cómo en Google el proceso de revisión salarial lo propone un algoritmo en función de la evaluación que cada persona tiene por su manager. "La propuesta salarial la hace un algoritmo y el manager puede hacer algunos ajustes dentro de un orden y una vez que eso sucede se vuelve a analizar la propuesta para ver si efectivamente se está generando sesgo o no y poder actuar", explica.

Reconoce que ha tenido dificultades a lo largo de su carrera por el hecho de ser mujer, sobre todo por la falta de referentes. Y entiende que un momento crítico para las mujeres se produce con la maternidad (se incorporó a Carrefour embarazada de cinco meses de su segundo hijo y a Google embarazada también de cinco meses del tercero); y se muestra partidaria de fijar cuotas, por ejemplo en los consejos de administración, porque entiende que "fuerzan a que el cambio se acelere y a que rompamos inercias que nos cuesta mucho romper".

