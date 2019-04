Un error del PP lleva a Casado a presentar su programa con La Caixa como fondo

El Partido Popular había preparado a conciencia la presentación de su programa electoral. Quiso elegir un escenario nada habitual, Barcelona, para intentar transmitir a los electores la apuesta de la formación por la unidad del país y su apuesta constitucional. Pero no terminaron de acertar con el escenario. Y es que justo detrás de los dos protagonistas principales, Pablo Casado y Cayetana Álvarez de Toledo, se veían las dos torres de CaixaBank. No fue sencillo, por tanto, intentar desvincular la imagen de los populares con la de la entidad financiera.

Génova había alquilado la planta 19 del histórico Gran Hotel Princesa Sofía. El lujoso establecimiento, ubicado en plena Diagonal, permite celebrar en su zona más alta exclusivos eventos privados. Es un espacio con vistas 360º de Barcelona, con una terraza de más de 450 metros cuadrados y una zona interior alejada del ruido y el viento. Por eso el PP pensó que era un sitio ideal para que Casado dieran a conocer su paquete de 500 medidas para España.

Pero algo falló. El tiro de cámara no daba otra opción y en la mayoría de las imágenes resultaba imposible evitar las dos torres negras, donde se encuentra la sede central de CaixaBank. Dicen en el PP que fue algo que no estaba previsto y que no deseaban ese 'telón de fondo'. Más si cabe con una entidad con la que Génova mantiene relación y que ha concedido importantes créditos a la formación tanto a nivel nacional como autonómico.

Mira también El PP promete bajar el IRPF a todos los españoles y acabar con el AJD hipotecario

Los profesionales del partido, por tanto, tuvieron que ingeniárselas para que Casado y Álvarez de Toledo no fueran retratados con las torres de Caixa de fondo. Así, las imágenes distribuidas por el PP intentaron evitar los dos rascacielos: tomaron fotografías desde un lateral o con los dos candidatos tapando los edificios. A continuación se reproducen las mismas:

Presentación del programa electoral del PP / Populares Presentación del programa electoral del PP / Populares Presentación del programa electoral del PP / Populares

Pero en el evento había otros fotógrafos, que no tuvieron en cuenta esta circunstancia. Así, por ejemplo, en las imágenes distribuidas por la agencia EFE sí que se podía observar a Casado y Álvarez de Toledo con la totalidad de las torres de CaixaBank de fondo:

Casado y Álvarez de Toledo este lunes en Barcelona / EFE

El evento en sí contó con la participación de históricos del PP que ya han sido apartados de la primera línea. Estuvieron Jorge Fernández Díaz, Enric Millo, Alicia Sánchez Camacho, Alberto Fernández Díaz o Xavier García Albiol, entre otros. Los redactores del documento han sido la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, y el secretario de Formación, Pablo Hispán.

En cuanto a las propuestas programáticas, Casado plantea una rebaja fiscal del IRPF que afectará todos los contribuyentes con un tipo máximo que se situaría por debajo del 40%. Asimismo, el PP de Casado se compromete en aplicar beneficios y deducciones en dicho impuesto sobre la renta para los menores de 35 años y las familias con al menos un hijo.

Los populares también plantean en su proyecto para el 28-A beneficios para los jubilados que quieran seguir trabajando: "Haremos compatible la percepción de un porcentaje ascendiente de la pensión de jubilación con el desarrollo de una actividad laboral o profesional ya sea ésta por cuenta propia o por cuenta ajena, con acuerdo de su empleador", se puede leer textualmente en el mismo documento. "Aplicaremos una exención, con un límite en la renta sobre la que podrá aplicarse, en el pago del IRPF cuando se continúe la actividad profesional sin cobrar la pensión de jubilación", prometen.