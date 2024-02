Naturgy descarta la llegada de un CEO para reequilibrar los poderes de Reynés

El presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, ha asegurado que no habrá ningún nombramiento en la próxima junta general de accionistas -del 2 de abril- ni tampoco cambios en el consejo de administración. El directivo cierra así la puerta a la llegada de un 'número dos' tras que el año pasado se frustrara a última hora el fichaje de Ignacio Gutiérrez-Orrantia.

Naturgy es la única energética del Ibex 35 que concentra las figuras de presidente y consejero delegado en una misma persona. Iberdrola fue la última en separar los cargos, aunque Ignacio Sánchez Galán continúa con todos los poderes ejecutivos. La llegada de un CEO para la gasista saltó a los medios tras la presión de los fondos CVC Capital Partners y Global Infrastructure Management (GIP), que entre los dos agrupan el 40% del capital, para que Reynés delegue parte de sus funciones.

Los principales accionistas de Naturgy estaban de acuerdo en el perfil del banquero para designarlo como 'número dos del grupo' y, tras días de ruido, CriteriaCaixa, máximo accionista de la empresa con un 26,7%, salió en defensa de Reynés. La operación finalmente quedó en nada y no se prevé que llegue nadie en el corto plazo según las palabras del propio Reynés de este martes en rueda de prensa para presentar los resultados de 2023.

Por otro lado, preguntado por 'Géminis', el presidente de la gasita insiste en sus palabras. "Sigue teniendo todo el sentido estratégico, pero a día de hoy no se dan las circunstancias", ha subrayado. El proyecto para dividir Naturgy en dos sociedades con la misma estructura accionarial se dio a conocer en 2022, justo antes de la invasión de Rusia a Ucrania. La idea es que una compañía se quede con el negocio liberalizado y la otra se encargue de las actividades reguladas. La escisión se suspendió con el estallido de la crisis energética, pero Reynés sigue creyendo en ella.

"No hemos vuelto a hablar del cambio de sede a Cataluña"

Por otro lado, Reynés también ha afirmado que en Naturgy no se hablado de una posible vuelta de la sede social a Cataluña. "No hemos vuelto a hablar del cambio de sede a Cataluña", ha dicho, mientras que sobre las compras de gas a Rusia ha señalado que el contrato que tiene Naturgy para comprar gas ruso se firmó en diciembre de 2013 y que este empezó en junio de 2018. "Solo hemos comprado el gas que pone en el contrato, ni un kilovatio más. Se trata de un contrato que o te llevas el gas o lo pagas, una de dos. Son contratos internacionales y nosotros cumplimos nuestros contratos. No hemos comprado ni un kilovatio de más de lo que pone lo que hemos firmado", ha subrayado.

Reynés también ha hablado del cierre nuclear y ha afirmado estar de acuerdo con el calendario pactado en marzo de 2019 entre las titulares de las centrales y el Gobierno. Ha indicado que el apagón nuclear no pondrá en riesgo la seguridad de suministro tras el despliegue de renovables que recoge el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la actual potencia instalada de ciclos combinados.

No obstante, sí se ha mostrado en desacuerdo con la subida de la 'tasa Enresa', que el Gobierno plantea aumentar en un 40% hasta 11,14 euros/MWh. A través de esta los dueños de las centrales sufragan la gestión de los residuos radiactivos que lleva a cabo la empresa pública. Foro de la Industria Nuclear Española, en el que se encuentran representadas Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP -además de otras organizaciones-, sí que ha reclamado al Ejecutivo que se replantee el calendario de cierre, sin embargo, ninguna de las compañías afectadas ha solicitado formalmente al ministerio Ribera renegociar.