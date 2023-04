¿Rusia sin vodka? la marca sueca Absolut cesa sus exportaciones a este mercado.

El fabricante sueco de Vodka The Absolut Company ha informado este martes que va a cesar sus exportaciones en todo el mercado de Rusia después de las críticas que ha recibido la compañía por continuar con el suministro de algunos productos. De esta forma, la marca en propiedad de Pernord Ricard reconoce que debe salvaguardar la integridad de sus empleados para no someterlos a estas polémicas, que incluso incentivaban al boicot de la bebida.

Si bien desde marzo de 2022, en cumplimiento de las sanciones internacionales aplicables, la actividad de Pernod Ricard en Rusia se había reducido considerablemente y se habían detenido las inversiones en marketing, la compañía había reanudado el suministro de algunos productos al gigante euroasiático.

En este sentido, la multinacional ha explicado que al garantizar la viabilidad económica de su filial de distribución a través de un suministro limitado, Pernod Ricard ha podido proteger a su equipo local de cualquier responsabilidad penal que podrían afrontar, en particular en relación con la "quiebra intencional".

"Sin embargo, la reacción de los últimos días refleja claramente el papel que juega Absolut para su comunidad en Suecia", ha señalado este martes Stephanie Durroux, consejera delegada de The Absolut Company, la cual ha mostrado una preocupación bastante notable respecto a la imagen que tenía la firma durante estos últimos días.

"Reconociendo también el deber de cuidar a nuestros empleados y socios, no podemos exponerlos a críticas masivas en todas sus formas", ha añadido para terminar de confirmar el final de la exportación de la marca a Rusia. En este sentido, la ejecutiva ha lamentado que el cese de exportaciones a Rusia no evitará que 'Absolut' caiga en manos del mercado paralelo que hay en este país, ya que este ha aumentado considerablemente en los últimos meses y sobre el cual la empresa no tiene control.