Sagardoy ficha con Unicaja y completa el 'póker' de los ERE en la gran banca

Sagardoy Abogados, como referente bufete laboralista, ha sido el elegido por todas las grandes entidades financieras para mediar en la ejecución de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) lanzados este 2021, según han confirmado a La Información en varias fuentes presentes en las distintas reuniones. Son más de 12.000 los despidos que ha arbitrado el despacho en este convulso año para el sector, en la mayoría de los casos de la mano del socio director Martín Godino, uno de los más prestigiosos y reconocidos abogados laboralistas con una dilatada trayectoria profesional en el mercado español.

BBVA y CaixaBank fueron los protagonistas en la primera parte del año. El banco presidido por Carlos Torres, junto a su asesor, logró cerrar un plan de reestructuración para despedir a 2.935 personas que le costará 720 millones de euros. Las salidas ya han empezado a producirse. Godino también cogió las riendas legales del mayor ERE de la historia bancaria en España: el acometido por el grupo capitaneado por José Ignacio Goirigolzarri. Tras su fusión con Bankia y tras arduas negociaciones, CaixaBank pactó la salida de 6.452 empleados, que comenzarán a ejecutarse el próximo mes de noviembre. ¿Su precio? 1.900 millones de euros.

Cerrados estos acuerdos, Sagardoy no ha querido perder su hegemonía en el mercado legal español y no ha dudado en aceptar los encargos de Banco Sabadell y de Unicaja Banco, los dos últimos grandes procesos de despidos colectivos en la banca que se prevén negociar este año. El bufete se encarga de presentar la batería de instrumentos para lograr sacar adelante las reestructuraciones teniendo en cuenta todas las posibilidades que ofrece la legislación. Algunas de sus tareas pasan por elaborar los primeros planes sociales que se trasladan a los sindicatos.

A pesar de que Sagardoy Abogados asegura en su página principal que sus propuestas tratan de mantener una suficiente "paz social" a la vez que se asegura la vialidad de la empresa, el ERE de Sabadell ya ha desatado importantes movilizaciones tras la celebración de apenas dos reuniones formales. El banco comandado por César González Bueno quiere deshacerse de 1.900 personas. Salir a la calle tampoco se evitó durante la negociación de los expedientes de BBVA y CaixaBank. En cualquier caso, los encuentros para intentar acercar posturas entre Sabadell y la representación laboral ya se están produciendo, aunque es de prever que se atasquen con algunos temas concretos.

Los sindicatos de Unicaja se reúnen este martes sin el banco para tratar de desencallar el ERE estableciendo a sus interlocutores

A diferencia de los relativos avances en las conversaciones entre la entidad catalana y los sindicatos, el ajuste de Unicaja Banco aún no ha podido dar el pistoletazo de salida. Tras el primer acercamiento, el proceso encalló a la espera de que la parte que defiende a los trabajadores establezca la comisión representativa. La sección sindical no quiere que sus diferencias internas afecten a la negociación, por lo que han decidido convocar de forma urgente una reunión este martes con intención de llegar a un acuerdo para elegir a los interlocutores de los más de 9.700 empleados que aglutina el nuevo grupo y de los que podrían verse afectados por el ajuste unos 1.000 de ellos, según estimaciones no oficiales.

La semana pasada tuvo lugar el primer contacto de forma telemática, si bien la comunicación se volvió imposible debido a que se conectaron más de una treintena de personas. La sección sindical ha afeado a la entidad que todavía no haya trasladado el número de trabajadores que calcula que le sobra y cree que no revelará sus intenciones hasta que sea imprescindible. "Es su forma de actuar", han deslizado desde uno de los grandes sindicatos de ámbito nacional, que insisten en que "las prisas en Unicaja no se llevan".

Unicaja, que trabaja junto a Sagardoy Abogados en el diseño de su plan, no está dispuesta a avanzar sus cifras hasta que los sindicatos se pongan de acuerdo en quienes serán los interlocutores. Para la dirección del banco, no resulta operativo ni tiene sentido iniciar el proceso sin que antes se pongan de acuerdo. Con tantas personas es muy difícil cumplir con una gestión adecuada. Los sindicatos esperan que, si se ponen de acuerdo, la entidad les cite este miércoles 29 de septiembre, o jueves 30, para arrancar las conversaciones.