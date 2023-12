Sindicatos piden a Endesa cuadruplicar la luz gratis a empleados del nuevo convenio

Las reuniones para firmar el VI Convenio Colectivo de Endesa se suceden y los sindicatos y la empresa parecen estar cada vez más alejados. El último punto de conflicto se ha dado en el capítulo de beneficios sociales y más concretamente en lo que respecta a la tarifa de la que disfrutan los empleados.

El actual acuerdo de bases incluye que los primeros 6.000 kilovatios hora (kWh) que un empleado consuma en el año son gratuitos, mientras que los trabajadores pasivos (prejubilados, jubilados, viudos, incapacidad…) se benefician de 3.000 kWh adicionales con un descuento del 50%. Estas bonificaciones se aplican a la primera vivienda y no hay ninguna rebaja sobre el coste de la energía en una segunda. Asimismo, hasta 5,75 kilovatios (kW) la potencia también es gratuita y a partir de ahí los kW que excedan se pagan al precio de referencia.

Este menor consumo gratuito se justificó como proceso de adaptación a las circunstancias que demandaba la realidad social en cuanto a medidas de ahorro y eficiencia energética, y con el fin de ofrecer un beneficio ponderado en base a las exigencias sociales del momento. La readaptación de este beneficio social se trasladó a otros conceptos y ahora iría en línea con el actual momento económico y energético.

Pues bien, los sindicatos reclaman a la empresa cuadruplicar la luz gratis al año. En concreto, el Sindicato Independiente de la Energía (SIE) pide que el límite se eleve a 25.000 kWh para dos viviendas. Además, exige que si la unidad familiar dispone de coche eléctrico se bonifiquen otros 3.000 kWh en hora valle. Propone también que el consumo que exceda se facture a 0,05 euros kWh. Por su parte, desde CCOO plantean reponer los límites de consumo y potencia bonificados. Anteriormente algunos disfrutaban de consumo gratuito ilimitado, otros de 30.000 kWh, otros de 20.000 kWh y otros de 15.000 kWh. Fuentes de la empresa han preferido no hacer comentarios. En el caso de UGT solicitan una bonificación de consumo de 15.000 kWh y aumentar la potencia hasta 10,35 kW.

Los derechos de tarifa en la anterior negociación

Los trabajadores se hacen así cargo en su factura de luz de los peajes regulados y de los impuestos, mientras que la parte del consumo (entre un 35% y un 40% del recibo) es gratis. Un hogar medio suele contratar una potencia de entre 3,5 y 4 KW y tiene un consumo anual de unos 3.300 kWh. La negociación del anterior acuerdo marco de la eléctrica ya fue espinosa por este mismo motivo y se tuvo que resolver con un laudo arbitral dictado por el exministro Manuel Pimentel, después de 26 meses sin acuerdo entre los sindicatos y la empresa.

No obstante, la polémica viene de antes, con el IV Convenio. Endesa entendió que con la expiración de este también lo hacía el consumo eléctrico gratuito del que se beneficiaban unos 26.000 extrabajadores ya jubilados y sus viudos o viudas. El Tribunal Supremo dio la razón a la eléctrica. "La única fuente de la obligación de las empresas del grupo Endesa respecto de estas personas jubiladas y familiares y del correlativo derecho que estos tenían era una norma jurídica, el IV Convenio Colectivo Marco del Grupo Endesa, mientras estuvo vigente. Su desaparición comporta que tales derechos y obligaciones ya no serán exigibles dado que no existe instrumento normativo o contractual que lo determine", según la sentencia del alto tribunal publicada por El Confidencial.

Endesa se compromete a garantizar el poder adquisitivo

Según una comunicación interna de la empresa, que ya avanzó este medio, Endesa apuesta por un convenio continuista con el que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. El objetivo de la empresa que dirige José Bogas no es otro que firmar el acuerdo cuanto antes y establecer así un marco estable para el periodo 2024-2028. Endesa cuenta con alrededor de 9.000 trabajadores y unos 7.800 están bajo convenio.

El documento también recoge que los conceptos salariales entre 2018 y 2022 se situaron un 6%, por encima del IPC real del periodo. El escrito pone de ejemplo que una persona de nivel competencial II, en el periodo 2018-2022, ha tenido un incremento en sus retribuciones salariales del 24,39%, lo que da un promedio anual del 4,88%.

El 31 de diciembre termina la vigencia del actual convenio y se activará de manera automática el periodo de ultraactividad, de un año de duración. No obstante, hasta que no se consiga un nuevo acuerdo no aplicarán algunas medidas como el incremento salarial y la paga ligada al beneficio bruto de explotación (Ebitda) porque solo pueden estar activas legalmente bajo el paraguas de un convenio colectivo. La eléctrica aboga por mantener la aplicación del incremento general fijo y su revisión asociada al IPC, así como eliminar el aumento adicional. Además, ha realizado un primer planteamiento para trasladar una parte de esa subida que plantea borrar al fondo de las promociones económicas cada uno de los años de vigencia del convenio, siempre según la comunicación mencionada anteriormente.

UGT, sindicato mayoritario, reclama un incremento salarial anual del 3% para cada año de vigencia y la consolidación de la paga ligada al Ebitda. CCOO demanda una subida -consolidable y revalorizable- conforme al IPC más un incremento lineal de productividad. SIE también apuesta por un aumento económico general del 3% anual y una subida en tablas del 10% para el año que viene y del 5% para el resto del periodo.

La negociación del convenio ha llegado hasta la justicia por la 'guerra' sindical. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha suspendido la vista que comenzó el 14 de noviembre a demanda de CCOO y SIE. Ambos intentan impugnar la constitución de la mesa negociadora al considerar que la dirección de la empresa ha otorgado la "mayoría absoluta" a UGT.

Lío por el reparto de delegados

Las distintas oficinas públicas de elecciones sindicales tienen que enviar ahora a la Audiencia Nacional los certificados de los representantes unitarios que había a 17 de junio de 2023 de las empresas que han de computar para la mesa del convenio. Según ha podido saber este medio, se dio un plazo de 15 días para el envío de la documentación y todavía no se habría producido.

UGT afirma que, en base a la jurisprudencia de diversas sentencias sobre delegados a computar, se reconocieron como válidos en el momento de constituir la mesa un total de 506 delegados, correspondiendo 258 a UGT, 175 a CCOO, 73 a SIE y otros tres a CIG, que no alcanza el mínimo para estar en las negociaciones. La mesa está compuesta por 9 (siempre tiene que ser número impar), con cinco representantes de UGT, tres de CCOO y uno de SIE.

Otra de las propuesta de la empresa es la de seguir con la paga de septiembre para los empleados que ahora están bajo convenio, y que actualmente es de 1.664 euros. "Con los planteamientos de Endesa se busca conseguir el mayor consenso posible para formalizar un convenio nuevo que mantenga aquellos aspectos que han funcionado en el anterior, y planteando aquellas modificaciones que nos permitan ser más flexibles para abordar las nuevas necesidades de la compañía", subraya el documento que se envió a los empleados. Este mismo martes se vuelven a reunir para tratar sobre el régimen disciplinario y el uso de las herramientas informáticas.

Acuerdo marco de garantías para garantizar el empleo

Junto a la firma del actual convenio en vigor se rubricó el acuerdo marco de garantías, que recoge la voluntad de Endesa, negociada y acordada con la representación social, de dotar de la máxima estabilidad en el empleo, garantizando la ocupación efectiva hasta donde sea posible y, cuando no lo sea, apostando por proteger a los empleados ante situaciones de reorganización o reordenaciones societarias que pudieran darse, incluyendo fórmulas de desvinculación de la compañía no traumáticas. Por ejemplo, Endesa ha recolocado a más de 400 trabajadores tras el cierre de sus plantas de carbón. Este dura hasta el 31 de diciembre de 2024 y una posible prórroga o nueva negociación va aparte del convenio colectivo.