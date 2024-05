Los sindicatos mantienen el pulso con la banca tras elevar la mejora salarial al 11%

Mínimo acercamiento entre los sindicatos y la Asociación Española de Banca (AEB). Los representantes de los trabajadores han vuelto a rechazar la mejora de la oferta planteada por el sector bancario de elevar salarios un 11% a cuatro años, medio punto superior al 10,5% planteado en el anterior encuentro. Las organizaciones sindicales argumentan que este incremento es "insuficiente", aunque admiten que la nueva propuesta representa un "pequeño avance" para acercar posturas.

En este sentido, desde UGT destacan que por primera vez y después de varias mesas de negociación para actualizar el convenio colectivo, la patronal bancaria ha ofrecido una "mínima y remota" posibilidad para no compensar y absorber parte de la subida salarial. Eso supondría que todos los empleados de los bancos asociados a la AEB se beneficiarían de un eventual aumento salarial, con independencia de que el salario esté cerrado. No obstante, el citado UGT aclara que hasta que la patronal no aclare qué parte está garantizada "no podrán decir que se trata de un avance".

El alza del 11% a cuatro años es mejor que el incremento del 10,5% planteado con anterioridad para el mismo periodo a los sindicatos, que piden recortar a tres años. "La nueva propuesta de la patronal es subida salarial con un importe garantizado de subida salarial sin definir y solo el primer año", esgrimen. Está previsto que vuelvan a reunirse el próximo lunes 20 de mayo con el objetivo de cerrar un principio de acuerdo y contar con un nuevo convenio colectivo antes del verano. FINE, UGT y CCOO buscan alcanzar un consenso al pactado con las cajas rurales y de ahorro.

En el caso de la CECA, que engloba a entidades como CaixaBank, Unicaja o Abanca, el acuerdo de un incremento del 11% a repartir un 5% este 2024, y un 3% en 2025 y 2026, además de un pago adicional de 1.000 euros y una cláusula de revisión salarial. En las cooperativas de crédito, conformada en su mayoría por cajas rurales, la patronal y los sindicatos pactaron una subida salarial del 12% en tres años para toda la plantilla, a los que se suma un pago único de 100 euros.

Este precedente le sirve de presión a los sindicatos, que consideran que es el momento de que "asuman incrementos generalizados" para todos los empleados. Se trata de la cuarta vez que la AEB refuerza su oferta desde que se sentaron por primera vez con los sindicatos el pasado mes de noviembre. La organización liderada por Alejandra Kindelán ya reabrió el acuerdo anterior para aplicar una mejora extraordinaria del 4,5% debido a la alta inflación de 2022 a los más de 80.000 empleados que trabajan en banca.