El paro será compatible con un empleo cuando se haya cobrado durante 13 meses

El paro se situó en abril en mínimos desde septiembre de 2008, no obstante, España sitúa aún por encima de la media europea de desempleo. El Ministerio de Trabajo es consciente de este reto y ha visto en la reforma del subsidio una oportunidad para actuar sobre uno de estos frentes: el paro de larga duración. Según la última EPA, en el primer trimestre del año había más de un millón de personas que llevaban a cabo una búsqueda activa de empleo desde hace más de un año (1.146.000). Y la cartera de Yolanda Díaz prepara un borrador que hará llegar en las próximas horas a la CEOE y los sindicatos para que estas personas puedan compatibilizar la ayuda y el empleo.

El texto, que trasladará por escrito los compromisos asumidos por el Gobierno de forma verbal en la reunión de este lunes, permitirá compaginar ambos ingresos a partir décimo tercer mes en el que se cobre el paro, según avanzan a La Información fuentes presentes en la negociación. Es decir, el desempleado tendrá que llevar más de un año recibiendo la prestación contributiva por desempleo para no tener que renunciar a ella al asumir un empleo a jornada completa y una vez le sea concedida, podrá compatibilizarlo hasta 180 días en función del derecho que haya generado.

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha evitado dar detalles de la letra pequeña en las declaraciones realizadas a los medios desde el Ministerio, si bien ha admitido que el diseño será muy similar al pensado para la prestación asistencial (el subsidio), ya que tal y como ha explicado, nace para evitar que se produzca un escalón diferencial entre ambos tipos de ayuda. El real decreto-ley preveía que la prestación no contributiva fuese compatible con un empleo durante 180 días, pero no exigía que se percibiera la ayuda durante un tiempo determinado. Actualmente, se permite que los desempleados tengan un empleo a tiempo parcial o desarrollen una actividad por cuenta propia sin perder ninguna de las dos prestaciones.

Los sindicatos han valorado positivamente la propuesta, a la espera de conocer la letra pequeña, ya que aseguran que el documento trasladado por el Ministerio de Trabajo era muy vago. En este sentido, el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, ha reclamado que se diseñe un método de control de esta compatibilidad para evitar que se traduzca en un aumento del gasto que no contribuye a activar el empleo. "Todo lo que sea útil para mejorar la inserción en el mercado de trabajo es positivo, pero requiere la evaluación, seguimiento por parte del Ministerio de Trabajo" ha explicado el portavoz sindical, antes de compartir que el Gobierno se ha comprometido de forma verbal a incluir una evaluación periódica coordinada por el SEPE y la Inspección de Trabajo.

A la espera de conocer cómo se concreta, el antiguo texto del subsidio canalizaba esta compatibilidad, pasando a los perceptores al "complemento de apoyo al empleo" que tomaba como referencia el 80% del IPREM (480 euros) y no las nuevas cuantías. Con este diseño, la nómina de la ayuda se reducía en función de la jornada del trabajo y el tiempo que se llevase percibiendo la prestación no contributiva, de forma que si se conseguía un empleo a tiempo completo en los tres primeros meses de ayuda esta se recortaría a 480 euros desde los 570 euros (95% del IPREM) que ingresaría en el caso de no haber encontrado trabajo. "El modelo previsto para el subsidio es el que más nos gusta para la prestación, pero hay que ver los detalles" afirmaba Pérez Rey.

Después de conocer el texto definitivo, las centrales sindicales de CCOO y UGT van a someterlo a votación interna antes de decidir si se suman o no al acuerdo, aunque se espera que su voto sea afirmativo. Los empresarios, por su parte, no han querido hacer comentarios después de la reunión -como es habitual- pero es habitual que también evalúen de forma interna el resultado de las mesas de negociación. Desde el Ministerio de Trabajo insisten en que les gustaría que CEOE y CEPYME brindasen su apoyo al texto, pero no ocultan que existen algunas diferencias y en privado, fuentes de la mesa dudan de que se vaya a producir ese gesto tras un año sin acuerdos a tres.

Con independencia de cuál sea la posición expresada por los agentes sociales, Pérez Rey ha despedido la mesa de negociación este lunes sin decantarse por una vía para aprobar la norma. Después de que el real decreto-ley que contenía la reforma ligada al cuarto pago de los fondos europeos decayera por el voto en contra de Podemos, la idea principal era llevarla al Congreso de los Diputados como proyecto de ley para poder negociar con la introducción de enmiendas, sin embargo, una vez atendida la reclamación de los 'morados' y mantenida la cotización para el subsidio de mayores de 52 años en el 125% de la base mínima, no descartan aprobar un real decreto-ley que podría pasar por Consejo de Ministros antes del 20 de mayo, fecha tope para que la Comisión Europea lleve a cabo la evaluación de los hitos del cuarto pago.