La subida del SMI presiona los convenios de la banca tras el atasco en la negociación. 

El pacto cerrado entre los sindicatos y el Ministerio de Trabajo para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 5%, hasta los 1.134 euros en catorce pagas, de la que se han desmarcado CEOE y Cepyme por discrepancias en las condiciones, complica la tarea de acercar posturas en la negociación de los nuevos convenios del sector bancario. Las organizaciones sindicales se sentarán este lunes con Unacc (Unión Nacional de Cooperativas de Crédito) -la patronal de las cajas rurales- para abordar una actualización salarial en el que será el tercer encuentro de esta ronda sectorial. Previamente ya lo han hecho por separado con la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) en unas conversaciones que han terminado sin éxito.

Con unas posturas más que alejadas, se han emplazado para retomar el diálogo el 30 de enero con la CECA, que engloba a CaixaBank, Unicaja Banco o Abanca, entre otras, y el 6 de febrero con AEB, del que forman parte Banco Sabadell, Bankinter o Santander. Estas dos fechas no son baladí, dado que coinciden en el calendario con la temporada de los resultados anuales. Un factor que podría no ayudar a resolver las diferencias, al que se sumaría ahora el hecho de que las propuestas de actualización salarial anuales que ofrecen las patronales son inferiores al citado 5%, en contraste con el incremento mínimo del 17% que piden los representantes de los trabajadores sin compensación ni absorción. "No es coherente que se pacte una subida del SMI del 5% y que las patronales hayan puesto sobre la mesa aumentos inferiores al 3% al año", comentan a La Información desde CCOO.

En concreto, desde la organización presidida por Alejandra Kindelán plantean una mejora del 7% en los próximos cuatro años a aplicar un 2,25% en 2024 y 2025, y un 1,25% los dos ejercicios siguientes, mientras desde la asociación dirigida por José María Méndez proponen una mejora del 5% a tres años es decir, del 2% durante 2024 y 2025 y un 1% para 2026, a lo que se sumaría un incremento adicional del 0,5% para los próximos 36 meses siempre que el ROE sea superior al 12%. La recuperación de los beneficios al calor de la subida de los tipos de interés y bajo el aviso de recrudecer el tono con movilizaciones en caso de que las conversaciones no lleguen a buen puerto, el anuncio de Moncloa presiona todavía más a la banca en este sentido.

Uno de las consecuencias del último cambio aprobado en el SMI radica en que afecta a todos los tramos salariales, especialmente, los rangos más bajos vinculados a esa referencia. "Este alza del salario mínimo se come las dos últimas categorías profesionales creadas por el sector hace una década para fomentar el empleo", aseveran desde UGT. A este respecto, argumentan que no se trata de una cuestión de productividad y alude al crecimiento del ROE del conjunto del entidades para defender su posición. Esta ratio, que mide la rentabilidad sobre fondos propios, rozó el 12% durante el segundo trimestre de 2023, el dato más alto de toda la serie histórica que recoge ofrecida por el Banco de España, que comienza en 2015. En el primer trimestre de 2021 la cifra alcanzó el 14,88%, afectada por la fusión entre Bankia y CaixaBank, excluyendo el efecto es del 8,25%.

Entre las iniciativas de CECA también están la de una ayuda al estudio para aquellos empleados con salarios inferiores a 40.000 euros anuales o la desregulación de horarios, que han sido rechazadas por los sindicatos. A esta hay que añadir la posibilidad de elevar de 25 a 50 kilómetros el límite de movilidad geográfica, que ya intentó aprobar en 2020 con el objetivo de paliar la reducción del tamaño de la red de oficinas. Con datos de junio de 2023, el número de sucursales en España es inferior a las 17.600, niveles similares a los contabilizados en 1975. Desde la crisis de 2008 el sector ha ido adelgazando su red, tendencia que se ha acentuado en los últimos años. Entre 2020 y mediados de 2023, más de la mitad de las comunidades autónomas han visto reducido en más de un 20% su número de sucursales.

Cabe destacar que en 2022 se logró un acuerdo entre sindicatos AEB, Unacc y Asemecc, para incluir para incluir un alza de salarios adicional del 4,5% en 2023 para sus plantillas, frente a la pactada en la negociación de los convenios que contemplaba mejoras de entre el 1% y el 1,25% con el objetivo de evitar que la alta inflación hiciera mella en el poder adquisitivo. A estos se unión más tarde CECA con un 4,25% adicional aprobada el pasado 2023 sobre el sueldo base de convenio.