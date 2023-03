Suiza se vería forzada a nacionalizar al Credit Suisse si no hay pacto con el UBS.

Credit Suisse no parece contento con los términos de la oferta de UBS, que no quiere pagar más de 1.000 millones por un banco que el viernes cerró con un valor bursátil. El no acuerdo, según Bloomberg, abocaría a una nacionalización total o parcial del banco. La hora límite para que Suiza pueda adoptar una decisión sería hasta el minuto previo a la apertura de la bolsa este lunes. Los inversores en deuda están nerviosos ante esta posibilidad, ya que un rescate público previsiblemente vendría acompañada de la ejecución de los híbridos de capital, diseñados para proteger a los depositantes.

Estas emisiones, que habían recuperado parte del terreno perdido con la apertura de las negociaciones entre los dos compatriotas, se estarían dando la vuelta ante el miedo a que no se cierre un acuerdo, dado que, por el momento, los puntos de partida de uno y otro banco están alejados.

Oferta de UBS por 1.000 millones

Según se ha conocido esta mañana, UBS estaría dispuesto a ultimar la compra de Credit Suisse y para ello ha puesto sobre la mesa una oferta de hasta 1.000 millones de dólares (930 millones de euros), ante esta situación, las autoridades del país estarían preparan un cambio en la legislación para acelerar la transacción antes de que este lunes se abra la bolsa, según adelantó este domingo Financial Times.

La oferta presentada por UBS este domingo, se comunicó con un precio de 0,25 francos por acción, unos 0,25 dólares, un precio muy por debajo del cierre del viernes de Credit Suisse (1,86 francos suizos). La entidad culminó la semana con un valor de mercado de 7.400 millones de francos o lo que es lo mismo, unos 8.000 millones de dólares, a pesar de cerrar con una caída del 8%.

Credit Suisse ha optado por rechazar esta primera oferta al considerar que es demasiado baja. Y que de aceptarla, acabarían por perjudicar a sus accionistas y empleados, según han confirmado fuentes conocedoras a Bloomberg.

Situación incierta

Una inyección de liquidez del banco central suizo detuvo brevemente las caídas, pero el drama del mercado conlleva el riesgo de que los clientes sigan huyendo, con posibles ramificaciones para el sector en general.

Las complejas discusiones surgen a raíz de que esta sería la primera unión de dos bancos sistémicos desde la crisis financiera y las posibles consecuencias han provocado que las autoridades suizas y estadounidenses participen en el desarrollo, según personas conocedoras del tema.

Las conversaciones aceleraron el sábado, con todas las partes presionando por una solución que rápida después de una semana en la que los clientes retiraron su dinero y las contrapartidas se retiraron de algunos tratos con la entidad suiza.