El estado de alarma agrava los problemas del canal online de los supermercados

Cuando la histeria empezó a apoderarse de los españoles conforme empeoraban los datos de contagios por coronavirus, muchos optaron por hacer un acopio casi apocalíptico de alimentos. El fenómeno empezó a finales de febrero y, desde entonces, ha provocado estantes vacíos y largas colas para entrar en muchos supermercados, especialmente en áreas tan afectadas por el brote como son Madrid y Vitoria. La alternativa ha sido el canal online de grandes superficies como Carrefour, Alcampo, Mercadona o Dia. Pero desde el primer momento se han producido retrasos en las entregas o en los cierres temporales del servicio. Tras la declaración del estado de alarma en el país esta situación podría agravarse mucho más.

Un reciente estudio elaborado por Kantar refleja la altísima demanda que ha registrado el envío a domicilio como canal de compra en las últimas semanas: en la semana del 24 de febrero al 1 de marzo se observaba un incremento del 113% en ventas sumando todos los canales de distribución, que se disparaba hasta el 154% el 10 de marzo y al 180% el 11 de marzo; en esos días, el canal online llegó a aumentar un 138% sus ventas, lo que empezó a dar lugar a una alteración de los calendarios de entrega y a un colapso temporal del servicio en algunos casos.

La declaración del estado de alarma, si bien puede resultar clave para evitar que el contagio se extienda más allá de los principales focos, no ha hecho más que incrementar la histeria entre la población, que sigue dejando estantes vacíos en supermercados desde por la mañana, especialmente los de ternera y los de papel higiénico. Paralelamente, desde el mismo viernes en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó el anuncio, empezaron a agravarse los problemas que el canal online arrastraba.

Por un lado, hay servicios de entrega a domicilio que siguen retrasándose al menos una semana. Es el caso de Dia, que ni siquiera en los códigos postales más céntricos de Madrid puede hacer frente a la creciente demanda de productos. Por el momento, continúa ofreciendo servicio, aunque los retrasos son generalizados.

En segundo lugar, está el caso de Carrefour, que ha empezado a discriminar a sus clientes para ofrecer servicio online solo a los que considera "prioritarios": personas mayores, personas con movilidad reducida, personas con discapacidad y personas en cuarentena. Trata así de evitar el colapso del servicio, solicitando información y documentación acreditativa en cada caso.

Después está el caso de Mercadona, que ha pasado a cerrar temporalmente el servicio de compra online, a pesar de ser una de las puntas de lanza en el plan estratégico de la compañía de Juan Roig para los próximos años. Aunque a principios de semana su presidente llamaba a la prudencia y evitaba comprometerse a ninguna actuación extraordinaria para hacer frente a la alta demanda de productos, finalmente Mercadona ha optado por cerrar el canal online.

Y, para acabar, hay casos como el que afecta a Alcampo que sigue manteniendo el servicio a los clientes habituales, aun cuando éstos tengan que asumir altos períodos de espera. El problema más importante reside en la dificultad de los consumidores para registrarse en el canal online, que ha estado 'caído' durante toda la jornada del viernes tras el anuncio del estado de alarma.

Sea como fuere, la buena noticia es que el abastecimiento estará garantizado incluso durante el período que dure el estado de alarma en España, previsto inicialmente para 15 días pero ampliable en el caso de que la crisis por el coronavirus no empiece a dar síntomas de mejoría. Desde el propio sector, todos los implicados, como Aecoc o Fiab, reiteran desde hace un par de semanas su confianza en que la cadena de suministro no se rompa en ningún momento. Es más, este mismo viernes la Confederación Española de Transporte de Mercancías recalcaba que "no existe riesgo alguno de desabastecimiento".