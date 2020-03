Telefónica abrirá sus tiendas sólo para reparaciones y busca esquivar ERTEs

Telefónica ha decidido mantener abiertas a medio gas tiendas propias y franquicias repartidas por toda España. Las operadoras sólo levantarán las persianas para cuestiones vinculadas con la seguridad y reparaciones en la red, con el objetivo de mantener el servicio de sus clientes ante la obligación del teletrabajo por el coronavirus para millones de trabajadores. Cancelan toda actividad comercial. Esta decisión implicará una reducción de necesidad de personal y busca reubicaciones y turnos para tratar de evitar suspensiones de empleo en su plantilla, que suman varios miles de trabajadores.

Según precisan fuentes oficiales de Telefónica, la teleco dejará abiertas sus más de 370 tiendas propias y las más de 1.000 franquiciadas con terceros, aunque con horarios más reducidos y también con menos personal. ¿La razón? Se tratan de servicios de primera necesidad, por lo que realizarán operaciones de necesidad básica y servicio público, como reparaciones del móvil, de la tarjeta SIM o del servicio de conectividad en el hogar. No se atenderán ni portabilidades, ni altas nuevas.

La Comunidad de Madrid y Galicia decretaron desde este sábado el cierre temporal de todas las tiendas que no sean de alimentación y farmacias en un intento por frenar el avance del coronavirus. Esta medida deja fuera también a las operadoras de telecomunicaciones, por la importancia del servicio de conectividad en un momento como el actual. Además, el Gobierno va a limitar la libre circulación de los ciudadanos con el nuevo decreto del estado de alarma. Eso implica que no se podrá acceder a tiendas o establecimientos que no sean de primera necesidad.

Ante esta reducción de horarios y, sobre todo, la ausencia de trabajo comercial, las necesidades de personal serán menores. Fuentes de la teleco española insisten en que se están diseñando turnos y reubicaciones con el objetivo de evitar cualquier tipo de medida traumática en lo laboral, como despidos o Expedientes Temporales de Empleo (ERTE), algo que corroboran desde CCOO.

Esto sólo se circunscribe a los espacios propios, que son unos 370 y cuentan con una plantilla de más de 2.000 empleados ¿Y qué sucede con las más de 1.000 tiendas de más de cien franquiciados? Quedan en el aire, pues su gestión está separada de la operadora.

UGT pide el cierre

Otras operadoras españolas se están planteando medidas similares, después de que los acontecimientos se hayan sucedido en las últimas horas. Hay que tener en cuenta que se trata de varios miles de puntos de venta -principalmente gestionados por franquiciados- y otros tantos empleos. Vodafone contaba con 33 propios y casi 850 gestionados por terceros, según su informe anual. Másmóvil no tiene puntos gestionados directamente y cuentan con cientos espacios para todas sus marcas.

Este movimiento se produce después de que desde UGT hayan reclamado a las operadoras que echaran el cierre en las tiendas. "Que las tres grandes operadoras sean ejemplo en las medidas para frenar la propagación de la pandemia; deben olvidar estériles objetivos comerciales y cerrar los puntos de venta avanzándose a posibles medidas que vayan a tomar las administraciones", apuntan desde la división de Comunicaciones del sindicato.