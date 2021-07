Telefónica remata su 'subasta' de fútbol para el año nuevo con Orange al acecho

Telefónica remata el 'folleto' de la oferta mayorista del fútbol en España para la próxima temporada. La operadora presentará su propuesta en los próximos días, basada en la fórmula regulada. Orange está al acecho, con una opción clara por sacar la chequera ante la ausencia de una alternativa fuerte en su oferta audiovisual para sujetar a los cientos de miles de clientes 'premium' de su marca principal. Lógicamente, su decisión de acudir para comprar todos los derechos de La Liga y la Champions, que implicaría subir de manera sensible la barrera de los 300 millones de euros, aliviaría las cuentas para la operadora presidida por José María Álvarez-Pallete. Pero también mantendría intacta la competencia para comerse la mayor parte del pastel de clientes seguidores del 'deporte rey' con contratos altos en plena batalla por el 'low cost'.

El objetivo de Telefónica es presentar la oferta durante la próxima semana. No puede tardar mucho más, pues el potencial comprador ha de tener tiempo suficiente para comercializar el producto entre sus clientes. En ese 'folleto' no habrá grandes modificaciones y, como en otras ocasiones, se basará en la fórmula respaldada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En ese cálculo pesa sobre todo el número de clientes totales de televisión (70%); el de banda ancha fija (25%), y un 5% en un concepto más genérico de mercado potencial. De esta forma, en base a la cuota de mercado de cada uno, se reparten el coste con esos porcentajes de peso por concepto, lo que perjudica a quien tiene una cartera de clientes de televisión escasamente penetrada con clientes de fútbol.

Desde el lado de Telefónica no hay especiales incentivos para negociar un precio inferior al que resulta de esa fórmula regulada. Bien es cierto que se está jugando más de 300 millones de euros que rebajaría los más de 1.000 millones que debe afrontar entre los dos campeonatos. Pero ese recorte en los ingresos mayoristas no compensaría, al menos sobre el papel, con el mantenimiento de la competencia y, por tanto, de varios cientos de miles de contratos en las filas de Orange. En caso de que se quedara solo como único tenedor de los derechos de retransmisión lograría engrosar sus clientes de paquetes Fusión con fútbol, lo que supondría ingresos potenciales mayores.

La operadora francesa aún no ha anunciado formalmente ninguna decisión. Desde la compañía descartan hacer comentario alguno a preguntas de La Información. Sólo se limitan a asegurar: "Orange tiene un claro foco en el mercado de valor, queremos seguir dando los mejores contenidos a nuestros clientes". Otras fuentes del sector aseguran que el movimiento lógico a estas alturas sería el de sacar la chequera y afrontar, al menos para la próxima temporada, el coste de la oferta mayorista. Hoy cuenta con algo más de 700.000 clientes de televisión, en paquetes convergentes con precios de arranque de más de 80 euros al mes (al margen de descuentos del 50% durante varios meses, que se están ejecutando de manera periódica por parte de los galos y también de Telefónica). Se trata de un ingreso medio muy elevado si se tiene en cuenta que hoy existe una fuerte guerra comercial, con contratos mucho más pequeños y con una infidelidad muy superior.

Otro gran factor que contribuye en la decisión es el de la alternativa audiovisual. En los últimos años, la rama de contenidos se ha convertido en uno de los grandes atractivos para captar clientes de mayor valor en un mercado especialmente competitivo. En este tiempo, Orange no ha anunciado aún grandes acuerdos comerciales para nutrir aún más su oferta de televisión que haga de ancla para una parte de esos 700.000 clientes. Hoy sólo cuenta con Netflix y Amazon en su oferta. Vodafone sí que trató de construir una cierta agregación de cine y series, consolidando los acuerdos de exclusividad con Filmin y HBO y la inclusión de otros operadores del mercado, antes de anunciar su salida del fútbol. La decisión no es baladí para los franceses. Prueba de ello es que el consejo de administración del grupo -en el que ya no hay representante de la división española- fue el que aprobó la compra por más de 330 millones en 2020.

Los ojos en la 'megasubasta' de Tebas

Mientras este mes de julio se dilucida la pelea para la próxima temporada, el equipo de Javier Tebas en la patronal de los clubes españoles sigue pergeñando la que será la nueva 'megasubasta' para los próximos ejercicios. En esta ocasión, el 'coqueteo' con Amazon ha sido mucho mayor que en ocasiones anteriores ante el riesgo de que haya una deflación importante en los precios, como ha sucedido en otros campeonatos europeos. Busca que haya más competencia y que Telefónica no sea el único potencial comprador de tamaño que acabe marcando, de manera indirecta, esos precios.

En los últimos meses, se ha incrementado de manera importante la presión sobre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para hacer una modificación sustancial de la fórmula regulada para repartir los costes del fútbol. Y es así por las dudas que ha mantenido Orange en la compra de los activos y la decisión de Vodafone de salir en el año 2018. Eso acarrearía una soledad de Telefónica, sin rivales en la distribución de este contenido, algo que va en contra precisamente de la competencia que busca el organismo presidido por Cani Fernández. Si finalmente se introduce algún cambio deberá ser en las próximas semanas, antes de afrontar la nueva subasta de La liga. El consejero delegado de Orange, Jean François Fallacher, insiste en que si sólo quedara un único poseedor de los derechos, "habría dos millones de clientes que no tendrían alternativa para elegir".

Esta misma semana se ha producido un antecedente regulatorio importante que se convierte en un aviso a navegantes. La autoridad de la competencia italiana ha iniciado una investigación contra Dazn, la plataforma de streaming deportivo, y Telecom Italia (TIM), la 'Telefónica italiana', por un posible acuerdo cuyas cláusulas restringen comercialmente a la plataforma en la oferta de servicios con el objetivo de reducir su capacidad de ofrecer descuentos y de impedir que otras telecos emprendan iniciativas comerciales.